Zum Abschluss des zehnten Spieltages in der deutschen Fußball-Bundesliga wartet das traditionsreiche Nordderby. Werder Bremen empfängt den Hamburger SV. Wer setzt sich durch? Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Werder Bremen blickt auf einen traumhaften Auftakt in die neue Saison zurück. Im traditionsreichen Nordderby soll gegen den Rivalen aus Hamburg der nächste Sieg her.
Die „Rothosen“ sind mit ihrem Saisonstart ebenfalls zufrieden. Zwölf Punkte stehen auf ihrem Konto – mit einem Sieg gegen die Bremer, bei denen Marco Grüll noch verletzt ausfällt, würde man sogar mit ihnen gleichziehen.
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