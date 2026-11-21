„GTI Clubsport“, das ist was für Fans der Wolfsburger Hot Hatches. Nun wird erstmals einem Elektroauto die Ehre zuteil, diesen Namen tragen zu dürfen: Sie haben dem ID. Polo den Antrieb des ID.7 eingepflanzt sowie Fahrwerk und Karosserie ordentlich nachgeschärft.
Das Ergebnis ist ein ziemlich radikaler kleiner GTI. Der VW ID. Polo GTI Clubsport Concept bringt satte 367 PS und 550 Nm an die Vorderräder, nimmt nach 4,7 Sekunden den Hunderter im Sturm und läuft 240 Sachen.
Der APP550 wurde eigentlich für die Hinterachse größerer Elektroautos wie des ID.7 oder ID. Tiguan entwickelt. Jetzt steckt er vorne im kleinen Polo. Dafür musste die gesamte Antriebseinheit angepasst und mit einer elektronisch geregelten Vorderachsquersperre kombiniert werden.
Das Sperrdifferenzial namens VAQ verteilt die Antriebskraft zwischen den Vorderrädern und soll vor allem beim Herausbeschleunigen aus Kurven für ausreichend Traktion sorgen. Schließlich gilt es, 550 Newtonmeter Drehmoment zu bändigen. Der normale elektrische Polo GTI bringt es auf 290 Nm.
Die 52-kWh-Batterie bleibt im Boden, wurde allerdings für die deutlich höhere Leistungsabgabe ausgelegt und kann kurzfristig bis zu 290 kW bereitstellen. Das ist wohlgemerkt die Entladeleistung für den Antrieb, keine Ladeleistung.
Wie weit der elektrische Kraftprotz mit einer Akkuladung kommt, verrät Volkswagen noch nicht. Gerade bei ambitioniertem Einsatz auf der Rennstrecke dürfte die vergleichsweise kleine Batterie die Fahrzeit ordentlich begrenzen.
Keramikbremsen und dicke Backen
Damit die gewaltige Leistung auch fahrdynamisch umgesetzt werden kann, hat VW das adaptive DCC-Fahrwerk speziell abgestimmt. Dazu kommt eine neue Keramikbremsanlage, die in das elektronisch gesteuerte One-Box-Bremssystem integriert ist.
Äußerlich hat der Clubsport mit dem normalen ID. Polo ebenfalls nur noch die Grundform gemeinsam. Die Kotflügel wurden um jeweils 50 Millimeter verbreitert, vorne sorgt ein mächtiger Splitter für Abtrieb, hinten ein Diffusor und ein großer Karbon-Heckflügel. Die hinteren Türen sind verschwunden, der Clubsport ist ein Zweitürer.
Noch radikaler geht es im Innenraum zu. Dort gibt es nur noch zwei Recaro-Rennschalensitze mit roten Fünfpunktgurten. Rückbank und Kofferraum wurden komplett ausgeräumt, stattdessen findet sich hinter den Vordersitzen ein tornadoroter Überrollbügel. Auch das Infotainmentsystem musste weichen.
Armaturenbrett und Seitenverkleidungen sind mit dunklem Mikrovlies und roten Ziernähten bezogen. An der Umsetzung des Innenraums waren auch VW-Auszubildende beteiligt.
Kommt der Clubsport in Serie?
Technisch ist der ID. Polo GTI Clubsport vor allem eine Demonstration dessen, was mit dem neuen Elektro-Baukasten MEB+ möglich ist. Der starke APP550-Motor, das Sperrdifferenzial und das speziell abgestimmte Fahrwerk ergeben eine Kombination, die durchaus das Zeug zu einem elektrischen Hot Hatch der besonders wilden Sorte hätte.
Volkswagen spricht allerdings ausdrücklich von einer Studie. Eine Serienfertigung ist bisher weder angekündigt noch bestätigt.
Der elektrische GTI ist jedenfalls längst Realität: Der reguläre ID. Polo GTI mit 226 PS ist bereits seit Oktober bestellbar, der größere ID.3 GTI soll Anfang 2027 folgen.
Ob VW auch den Clubsport auf die Straße bringt, bleibt abzuwarten. Rein technisch scheint die Machbarkeit jedenfalls bewiesen. Was dann noch fehlen würde, wäre ein VW ID. Polo GTI Edition 50 – aber dafür haben wir noch etwas Zeit. Exakt 50 Jahre.
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