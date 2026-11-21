Kommt der Clubsport in Serie?

Technisch ist der ID. Polo GTI Clubsport vor allem eine Demonstration dessen, was mit dem neuen Elektro-Baukasten MEB+ möglich ist. Der starke APP550-Motor, das Sperrdifferenzial und das speziell abgestimmte Fahrwerk ergeben eine Kombination, die durchaus das Zeug zu einem elektrischen Hot Hatch der besonders wilden Sorte hätte.