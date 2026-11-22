Ein Knopfdruck genügt

Der Fahrer gibt sein Ziel ins Navigationssystem ein und aktiviert den Assistenten über eine Taste am Lenkrad. Danach übernimmt die Technik innerhalb ihrer Systemgrenzen wesentliche Fahraufgaben. Sie hält Abstand, lenkt, beschleunigt und bremst, wechselt selbstständig die Spur, ordnet sich vor Kreuzungen ein und biegt ab. Auch Ampeln werden erkannt, der Mercedes hält bei Rot an und fährt bei Grün wieder los.