Abbiegen, Spur wechseln, an roten Ampeln stehen bleiben und bei Grün wieder losfahren: Mercedes hat als erster Autohersteller in Deutschland die behördliche Zulassung für einen Fahrassistenten erhalten, der weitgehend selbstständig vom Start bis zum Ziel navigieren kann. Und das auch mitten im Stadtverkehr. Der Fahrer darf sich allerdings noch lange nicht zurücklehnen.
Mit der Genehmigung des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) macht Mercedes einen wichtigen Schritt in Richtung autonomes Fahren. Das gemeinsam mit dem US-Chiphersteller Nvidia entwickelte System namens MB.Drive Assist Pro beherrscht das sogenannte Point-to-Point-Fahren. Damit sollen künftig auch komplexe Fahrten durch den Stadtverkehr weitgehend vom Auto erledigt werden können.
Ein Knopfdruck genügt
Der Fahrer gibt sein Ziel ins Navigationssystem ein und aktiviert den Assistenten über eine Taste am Lenkrad. Danach übernimmt die Technik innerhalb ihrer Systemgrenzen wesentliche Fahraufgaben. Sie hält Abstand, lenkt, beschleunigt und bremst, wechselt selbstständig die Spur, ordnet sich vor Kreuzungen ein und biegt ab. Auch Ampeln werden erkannt, der Mercedes hält bei Rot an und fährt bei Grün wieder los.
Das ist eine erhebliche Erweiterung der bisherigen Fahrassistenz. Während diese überwiegend auf Autobahnen und gut ausgebauten Straßen zum Einsatz kommt, soll MB.Drive Assist Pro auch im dichten Stadtverkehr funktionieren. Die Technik nutzt dafür 27 Sensoren, darunter zehn Kameras, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschallsensoren. Ein leistungsfähiger Rechner verarbeitet die Informationen und steuert das Fahrzeug.
Der Fahrer bleibt verantwortlich
So beeindruckend die Fähigkeiten klingen, vom tatsächlich autonomen Fahren ist auch Mercedes noch ein gutes Stück entfernt. Der neue Assistent gehört offiziell zur Automatisierungsstufe SAE-Level 2, wegen seiner erweiterten Fähigkeiten wird häufig auch von Level 2++ gesprochen.
Das bedeutet: Der Fahrer muss den Verkehr ständig überwachen, weitgehend die Hände am Lenkrad lassen und jederzeit eingreifen können. Die Verantwortung liegt weiterhin vollständig bei ihm. Zeitung lesen, E-Mails schreiben oder gar ein Nickerchen halten ist also weiterhin tabu.
Davon zu unterscheiden ist der ebenfalls neue Freihand-Assistent für Autobahnen. Mit ihm können Fahrer bei geeigneten Bedingungen bis 130 km/h die Hände vom Lenkrad nehmen. Die Aufmerksamkeit muss aber auch hier auf den Verkehr gerichtet bleiben. Diese Art Assistenzsystem bietet BMW bereits für ganz Europa an.
Erste Kunden fahren schon im Dezember
Die KBA-Genehmigung wurde nach umfangreichen Tests auf Grundlage der neuen internationalen UN-Regelung R171 erteilt. Der harmonisierte Rechtsrahmen soll voraussichtlich im Jänner 2027 in Kraft treten.
Schon im Dezember 2026 dürfen ausgewählte Mercedes-Kunden die Technik im Rahmen eines sogenannten Early-Access-Programms ausprobieren. Der zunächst auf Stuttgart und München beschränkte Testbetrieb soll auch dazu dienen, vor der regulären Einführung weitere Erfahrungen zu sammeln.
Der offizielle Marktstart ist für das erste Halbjahr 2027 in Deutschland vorgesehen. Danach soll die Technik schrittweise in verschiedenen Pkw- und Van-Modellen mit sämtlichen Antriebsarten angeboten werden. Auch bereits ausgelieferte Fahrzeuge können den Assistenten nachträglich per Softwareupdate erhalten, sofern die erforderliche Hardware vorhanden ist.
Für Österreich gibt es noch keinen bestätigten Einführungstermin. Die neue internationale Regelung könnte allerdings auch hier den Weg für eine Zulassung ebnen.
Was kostet der Stadt-Autopilot?
Wie viel Mercedes für den neuen Assistenten verlangen wird, ist ebenfalls noch offen. Konkrete Preise will der Hersteller erst vor der jeweiligen Markteinführung nennen. In den USA, wo die Technik bereits verfügbar ist, kostet sie im Abonnement umgerechnet rund 1100 Euro pro Jahr.
Klar ist hingegen, dass Mercedes mit der Technik auch Tesla Konkurrenz machen will. Dessen „Full Self-Driving (Supervised)“ beherrscht ebenfalls umfangreiche Fahrmanöver im Stadtverkehr, verlangt aber genauso die ständige Überwachung durch den Fahrer – und bekommt gerade erst die ersten europäischen Zulassungen.
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