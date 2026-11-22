Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt und das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder gestellt, schildert Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld. Nach etwa einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen und die zuvor gesperrte Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.