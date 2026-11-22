Verkehrsunfall Sonntagabend in Knittelfeld: Ein Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich daraufhin überschlug und schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.
Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Knittelfeld gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei zur Unfallstelle aus. Während sich das Rote Kreuz um die Versorgung des Lenkers kümmerte, sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle ab und bauten einen doppelten Brandschutz auf.
Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt und das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder gestellt, schildert Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld. Nach etwa einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen und die zuvor gesperrte Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.
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