Grotesk: Weil die Stadt „reizüberflutend“ ist, weilt einer der beiden blutjungen Wiener Systemsprenger in einem anderen Bundesland. Die „Krone“ begab sich auf Spurensuche im Leben des 13-jährigen hochkriminellen Österreichers.
Er kommt aus einer gutbürgerlichen Wohngegend im Wiener Speckgürtel, ein Elternteil ist Österreicher. Deshalb und weil hier geboren, hat auch Dominic (Name von der Redaktion geändert) den rot-weiß-roten Pass. Bald nachdem er elf Jahre alt wurde, tauchte er erstmals in einem Polizeiprotokoll in der Bundeshauptstadt auf.
Immer weniger in der Schule, immer mehr auf der Straße
Immer weniger in der Schule, dafür immer mehr auf der Straße begann die kriminelle Laufbahn des noch 13-Jährigen. Bis er als einer der beiden Intensivtäter in der Wiener Auszeit-WG landete. Doch auch die teure Betreuung durch Sozialpädagogen und Therapeuten fruchtete bisher null.
Weil das Krisenheim für Systemsprenger aufgrund eines Bezirksrichter-Entscheids wegen Freiheitsbeschränkung nicht zugesperrt werden kann, ging er weiter auf Beutezug. Wie berichtet, soll der Serientäter binnen weniger Stunden zwei Trafiken und einen Tag später ein drittes Tabakfachgeschäft überfallen haben.
Jugendschutzgesetz „machte“ Milchbubi zum Serienräuber
Dabei spielte ausgerechnet das Jugendschutzgesetz eine Rolle. Denn als die Angestellten aufgrund seines Alters den Verkauf von Zigaretten ablehnte, bediente sich der Nachwuchs-Gangster selbst.
Erlebnispädagogisches Projekt statt Auszeit-WG
In einem Fall stieß er eine 65-jährige Mitarbeiterin derart heftig zu Boden, dass sie Oberschenkelprellungen erlitt. Um den Milchbubi-Intensivtäter, der erst Anfang nächsten Jahres 14 und somit strafmündig wird, in den Griff zu bekommen, setzt die Kinder- und Jugendhilfe jetzt auf eine ungewöhnliche Methode. Weil die Stadt „zu reizüberflutend“ sei, nimmt Dominic an einem erlebnispädagogischen Projekt in einem anderen Bundesland teil.
Indes wurde in der Donaumetropole auch eine dreiköpfige Mädchenbande – alle 14 – gesprengt. Die Verdächtigen sollen auf offener Straße, meist in der Nähe von Parks, weibliche Opfer mit Tritten und Schlägen traktiert bzw. ausgeraubt haben.
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