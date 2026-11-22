Immer weniger in der Schule, immer mehr auf der Straße

Immer weniger in der Schule, dafür immer mehr auf der Straße begann die kriminelle Laufbahn des noch 13-Jährigen. Bis er als einer der beiden Intensivtäter in der Wiener Auszeit-WG landete. Doch auch die teure Betreuung durch Sozialpädagogen und Therapeuten fruchtete bisher null.