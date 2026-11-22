„Wir haben den Fight nicht angenommen“, sprach Goalie Helac schonungslos an, „es war keine gute Leistung. Wenn wir wüssten, warum, würden wir es anders machen. Es ist der Wurm drinnen – leider schon zulange. Das ist für die Ansprüche von Sturm zu wenig.“ Abwehrrecke Vallci ging mit sich selbst und seinen Kollegen ins Gericht. „Es hätte jedem von uns viel früher bewusst sein müssen, was das für ein Spiel wird. Es ist nur darum gegangen, wer es mehr will, wer sich in den entscheidenden Momenten durchsetzt. Und das war Altach. In der Phase, in der wir uns befinden, brauchen wir nix mehr schönzureden. Das ist einfach viel zu wenig! Ich glaube aber trotzdem, dass der Charakter in der Truppe stimmt. Der muss sich genau jetzt in diesen Momenten zeigen.“