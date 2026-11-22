Schwierige Zeiten für Sturm! Das 0:1 in Altach setzte dem Vizemeister der Vorsaison mächtig zu. Diesen Titel tragen die Grazer allerdings nur noch auf dem „Papier“, aktuell liegt man punktegleich mit Ried nur noch an der fünften Stelle. Der Auftritt im Ländle war wenig erbaulich, bei den Akteuren herrschte Kopfzerbrechen.
Gatschiger, tiefer Platz. Dazu grausliches Wetter in Altach. Und Sturm passte sich nach der Länderspielpause – trotz großer Bestrebungen im Vorfeld, den Spieß nach zuletzt ausbleibenden Ergebnissen umzudrehen – nahtlos den Gegebenheiten an. Spielerisch war’s sehr mau, was die Truppe von Fabio Ingolitsch im Ländle servierte. Sky-Experte Adthe Nuhiu, ja künftig als Co-Trainer bei den Schwarzen im Gespräch, nannte das Kind beim Namen: „Sehr unsauber, viel zu viele Fehler beim Herausspielen.“
So kam’s, wie es kommen musste. Obwohl die Grazer nach rund einer Stunde (!) mit den ersten echten Torchancen auf sich aufmerksam machten, als Seidl, Matoshi und Diakite binnen weniger Minuten scheiterten, fing man sich just im „besten“ Moment das Tor der Altacher ein. Hrstic wurde im Rückraum übersehen, ein wackerer Goalie Helac, der nach der Partie wie ein geprügelter Hund aussah, war geschlagen (69.).
Wenn wir wüssten, warum, würden wir es anders machen. Es ist der Wurm drinnen – leider schon zulange. Das ist für die Ansprüche von Sturm zu wenig.
Tormann Ammar Helac
Realität: Kampf um Strich
Gegen Sturm in dieser Form sollte das eine Gegentor genügen. Weil auch Altach-Keeper Stojanovic gegen Matoshi (73.) Sieger blieb. Damit knieten die Grazer am Ende nicht nur geschlagen im Altacher Gatsch, sondern sie versinken auch immer mehr im „Sumpf“ der Tabelle, als die oberen Ränge im Auge behalten zu können. 17 Zähler liegt man hinter Rapid. Die tabellarische Realität heißt Kampf um den Strich – aktuell liegt man mit Ried als Fünfter und Sechster gleichauf.
„Wir haben den Fight nicht angenommen“, sprach Goalie Helac schonungslos an, „es war keine gute Leistung. Wenn wir wüssten, warum, würden wir es anders machen. Es ist der Wurm drinnen – leider schon zulange. Das ist für die Ansprüche von Sturm zu wenig.“ Abwehrrecke Vallci ging mit sich selbst und seinen Kollegen ins Gericht. „Es hätte jedem von uns viel früher bewusst sein müssen, was das für ein Spiel wird. Es ist nur darum gegangen, wer es mehr will, wer sich in den entscheidenden Momenten durchsetzt. Und das war Altach. In der Phase, in der wir uns befinden, brauchen wir nix mehr schönzureden. Das ist einfach viel zu wenig! Ich glaube aber trotzdem, dass der Charakter in der Truppe stimmt. Der muss sich genau jetzt in diesen Momenten zeigen.“
Das 0:1 war eine Premiere: Erstmals wurden unter Ingolitsch zwei Liga-Spiele in Folge verloren. Nur 19 Punkte nach 13 Runden, schlechter war Sturm nur 2018/19 (15). Der Coach hat viel Arbeit. „Das Spiel mit dem Ball ist nicht unser Problem, sondern eher, dass wir nicht mehr verteidigen können. Vor wenigen Wochen gegen Austria, GAK und Marseille war jedem klar, wer wir sein wollen und warum es gegen uns schwer ist. Aber momentan fühlt es sich an, als wären wir eine andere Mannschaft! Jetzt geht es darum, nicht kompliziert zu denken, sondern die einfachen Dinge gut zu machen.“ „Einfach“ wird bei Sturm bis zum Winter aber sicher nichts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.