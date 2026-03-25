Renault Twingo: Winz-Sympathieträger voll in Fahrt

Abgespecktes Fahrwerk

Der vordere Teil des Fahrwerks wurde von den Plattformbrüdern R5 und R4 übernommen, die Multilink-Hinterachse jedoch nicht. Stattdessen arbeitet im Twingo-Heck sozusagen die Verbundlenkerachse aus dem Renault Captur. Die tut es, auch wenn sie spürbar weniger feinsinnig agiert. Dafür kann die Lenkung voll überzeugen. Der Twingo lenkt zackig ein und lässt den Fahrer auch nicht im Unklaren darüber, wie Gummis und Asphalt gerade miteinander kommunizieren. Wie im R5 ist die Lenkung eine Spur zu leichtgängig, wenn man etwas kritisieren will. Im R5 ist sie noch gefühlsechter, der R4 kann diesbezüglich nicht mithalten.