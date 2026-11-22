Durch den Wechsel von Andreas Babler zu Markus Marterbauer als SPÖ-Vizekanzler mit Jahresbeginn mehren sich die Gerüchte um weitere rote Umbauten innerhalb des eigenen Regierungsteams. Und bei der ÖVP? Staatssekretärin Elisabeth Zehetner nahm dazu am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ Stellung.
Laut Zehetner werde die Volkspartei an ihrem Regierungsteam festhalten. Die Rochade innerhalb der SPÖ sei zu „akzeptieren“, erklärte die Staatssekretärin. Und fügte hinzu: „Das ist aber nicht Teil der Diskussion in der ÖVP.“ Die ÖVP habe nicht vor, ihr Team umzubauen.
„Keine Notwendigkeit, die Regierung zu verkleinern“
Zehetner sieht „keine Notwendigkeit, die Regierung zu verkleinern“. Sie selbst werde jedenfalls „auch im nächsten Jahr mit voller Kraft“ für die Themen arbeiten, für die sie verantwortlich sei, betonte die Staatssekretärin.
Die ÖVP sieht sie als „Stabilitätsfaktor in dieser Regierung“, sagte sie: „Wir setzen die Dinge um, wir kündigen nicht nur an.“ Zudem sei die Volkspartei in den Umfragen „auf einem relativ stabilen Niveau“. Sie gab sich überzeugt, dass es der Regierung gelingen werde, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen.
Ich bin überzeugt, dass es der Regierung gelingen wird, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen.
ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner
Bild: BMWET/Holey
Zehetner streut Kanzler Stocker Rosen
Zufrieden ist sie mit ÖVP-Kanzler Christian Stocker. Dieser sei ein „hervorragender Bundeskanzler“. Sie könne sich zudem „sehr gut vorstellen“, dass dieser bei der kommenden Nationalratswahl als Spitzenkandidat für die Volkspartei ins Rennen geht, so Zehetner: „Aber ganz ehrlich: Wir sind jetzt eineinhalb Jahre in der Regierung, wir wählen 2029, da ist noch genügend Zeit.“
Ihr Parteikollege Wolfgang Hattmansdorfer sei ein „hervorragender Wirtschaftsminister“, mit dem sie sehr gut zusammenarbeite. Sie wolle aber nicht über eine etwaige Spitzenkandidatur Hattmansdorfers bei der Wahl 2029 spekulieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.