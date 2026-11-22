Zehetner streut Kanzler Stocker Rosen

Zufrieden ist sie mit ÖVP-Kanzler Christian Stocker. Dieser sei ein „hervorragender Bundeskanzler“. Sie könne sich zudem „sehr gut vorstellen“, dass dieser bei der kommenden Nationalratswahl als Spitzenkandidat für die Volkspartei ins Rennen geht, so Zehetner: „Aber ganz ehrlich: Wir sind jetzt eineinhalb Jahre in der Regierung, wir wählen 2029, da ist noch genügend Zeit.“