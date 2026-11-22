Zwischen konsequenter Kontrolle und überzogenen Ermittlungen

Die Behörden könnten argumentieren, dass sie bei möglichen Verstößen gegen das Verbotsgesetz besonders aufmerksam sein müssen und Hinweise sorgfältig prüfen sollten. Gerade die historische Verantwortung Österreichs mache ein konsequentes Vorgehen notwendig. Kritiker könnten hingegen einwenden, dass eine Handbewegung im Zusammenhang mit einer politischen Rede nicht automatisch einen strafrechtlichen Verdacht rechtfertigt. Die Einstellung des Verfahrens wirft daher auch Fragen nach der Verhältnismäßigkeit solcher Ermittlungen auf.