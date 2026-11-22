Dramatische Szenen haben sich am Samstagabend im Wiener Bezirk Ottakring abgespielt: Nachdem ein 30-Jähriger in die Wohnung seiner Ex-Frau eingedrungen war, verprügelte er die Frau fast bis zu Bewusstlosigkeit. Danach packte der Verdächtige seinen Sohn im Kleinkindalter und flüchtete aus der Wohnung!
Gegen 18.45 Uhr kam es in der Wohnung der 28-jährigen zweifachen Mutter offenbar zum regelrechten Gewaltexzess. Der Verdächtige, ein 30-jähriger Österreicher, prügelte derart heftig auf seine Ex-Frau ein, dass sie beinahe das Bewusstsein verlor. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden kleinen Kinder des Paares in der Wohnung.
28-Jährige ins Spital eingeliefert
Nachdem der mutmaßliche Angreifer von seinem Opfer abgelassen hatte, packte er seinen Sohn und rannte mit ihm aus der Wohnung. Sein zweites Kind im Alter von zwei Jahren ließ er zurück. Der 28-Jährigen gelang es kurz darauf, die Polizei zu alarmieren. Sie hatte Verletzungen im Gesicht erlitten und blutete. Die Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss daran ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Beamten machten sogleich die Adresse des mutmaßlichen Täters ausfindig und trafen dort wenig später ein. In der Wohnung befand sich tatsächlich der verdächtige 30-Jährige, ebenso der kleine Sohn, der unverletzt geblieben war.
Ermittlungen wegen Kindesentziehung
Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Zudem sei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen worden. „Gegen ihn wird auch wegen Kindesentziehung ermittelt“, so Polizeisprecherin Julia Schick zur „Krone“. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt eingeliefert.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
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