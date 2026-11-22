28-Jährige ins Spital eingeliefert

Nachdem der mutmaßliche Angreifer von seinem Opfer abgelassen hatte, packte er seinen Sohn und rannte mit ihm aus der Wohnung. Sein zweites Kind im Alter von zwei Jahren ließ er zurück. Der 28-Jährigen gelang es kurz darauf, die Polizei zu alarmieren. Sie hatte Verletzungen im Gesicht erlitten und blutete. Die Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss daran ins Krankenhaus eingeliefert.