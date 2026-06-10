E-Autos überholen Benziner bei den Neuzulassungen!

Ingesamt setzte sich im Gesamtmarkt im Mai „der anhaltende Wachstumskurs bei den Pkw-Neuzulassungen fort“, sagt so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. „Seit mittlerweile elf Monaten in Folge liegen die Neuzulassungen deutlich über dem Vorjahresniveau. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres wurden in Österreich insgesamt 15.090 mehr neue Pkw zugelassen als von Jänner bis Mai 2025 – ein Plus von 13,1 %. Damit wurden heuer seit Jahresbeginn in Summe 130.273 neue Pkw in Verkehr gebracht. Annähernd jeder vierte neu zugelassene Pkw entfiel dabei auf ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb.“