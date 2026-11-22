Brutales Vorgehen

Dabei gingen die Verdächtigen gnadenlos und stets gewalttätig vor – entweder entrissen sie ihren Opfern die Handtaschen, stießen sie zu Boden oder schlugen und traten sogar zu. Auch in diesen Fällen gelang es, die Verdächtigen auszuforschen. Sie wurden vorläufig festgenommen. „Eine der drei Tatverdächtigen wurde bereits in eine Justizanstalt gebracht“, so Schick.