Ermittlungserfolg für die Wiener Polizei: Gleich mehrere Raubüberfälle, die sich in den vergangenen Wochen in der Bundeshauptstadt ereignet hatten, konnten von den Beamten geklärt werden. Schockierend: Die mutmaßlichen Täter sind entweder noch nicht oder gerade erst strafmündig ...
Gleich dreimal in nur zwei Tagen hatte ein erst 13 Jahre alter Verdächtiger am 9. und 10. November Trafiken in Favoriten ins Visier genommen und überfallen. In einem Fall stieß er dabei eine Mitarbeiterin (65) zu Boden und verletzte die Frau.
Generell ging der verdächtige Bub jeweils nach einem ähnlichen Modus Operandi vor, hieß es seitens der Polizei. Dank intensiver Ermittlungen konnte ihn die Exekutive schließlich ausforschen. Der 13-Jährige wurde angezeigt. Der Österreicher soll einer der beiden betreuten Burschen der sogenannten Auszeit-WG sein – wir berichteten ausführlich.
Drei 14-Jährige als Intensivtäterinnen
Gleich sechs Raubüberfälle auf Frauen sollen des Weiteren auf das Konto eines Mädchen-Trios gehen. Die erst 14-jährigen Intensivtäterinnen (zwei Österreicherinnen und eine Staatenlose) hatten am 28. September gleich fünfmal und am 7. Oktober einmal in gleich mehreren Bezirken teils auch buchstäblich zugeschlagen.
Sie suchten sich großteils „weibliche Opfer im Alter zwischen 42 und 68 Jahren. Diese wurden durch die Jugendlichen auf offener Straße, meist in der Nähe von Parkanlagen angesprochen und aufgefordert, Bargeld oder Zigaretten herauszugeben“, schilderte Polizeisprecherin Julia Schick.
Brutales Vorgehen
Dabei gingen die Verdächtigen gnadenlos und stets gewalttätig vor – entweder entrissen sie ihren Opfern die Handtaschen, stießen sie zu Boden oder schlugen und traten sogar zu. Auch in diesen Fällen gelang es, die Verdächtigen auszuforschen. Sie wurden vorläufig festgenommen. „Eine der drei Tatverdächtigen wurde bereits in eine Justizanstalt gebracht“, so Schick.
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