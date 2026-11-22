Am Rande einer propalästinensischen Demo in Berlin ist es zu einer gewalttätigen Attacke gegen eine Politikerin der deutschen FDP gekommen. Israels Regierung reagierte umgehend.
Die 55-jährige Karoline Preisler wurde geschubst und getreten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde eine 25-jährige Demo-Teilnehmerin vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an
Nicht der erste Angriff auf FDP-Politikerin
Die Juristin geht immer wieder zu israelfeindlichen Versammlungen, um gegen Antisemitismus und dort vertretene Positionen zu demonstrieren. Auch in der Vergangenheit wurde sie dabei schon von Demonstranten angegangen.
Die Polizei bestätigte auf X den Vorfall und spricht von einem Handgemenge mit zwei Demo-Teilnehmerinnen und Tritten:
Die Polizei teilte mit, nach der Demo am Nachmittag in Schöneberg sei Preisler mit zwei Versammlungsteilnehmerinnen aneinandergeraten. Eine der beiden habe sie getreten, woraufhin die Politikerin zu Boden gegangen sei. Preisler habe anschließend über Kopfschmerzen geklagt, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt, hieß es von der Polizei. Mittlerweile befindet sie sich laut „Bild“ aber doch in einem Berliner Krankenhaus zur Untersuchung.
Vor dem Vorfall meldete sich Preisler noch auf ihrem X-Account:
Preisler sagte der „Bild“-Zeitung: „Durch den kräftigen Tritt in meine Körpermitte fiel ich nach hinten und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster. Danach kämpfe ich nun mit Übelkeit, Schwindel und Schmerzen, übergebe mich usw. Jetzt erhole ich mich hoffentlich schnell.“
Durch den kräftigen Tritt in meine Körpermitte fiel ich nach hinten und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster.
Die Aktivistin und FDP-Politikerin Karoline Preisler
Israels Regierung dankt Preisler für ihren Mut
Der israelische Außenminister Gideon Saar telefonierte nach eigenen Angaben mit Preisler. „Ich habe ihr für ihre Solidarität mit Israel gedankt und ihr gesagt, dass ihre Beharrlichkeit inspirierend und ihr Mut bewundernswert ist“, schrieb er auf Deutsch auf X. Israel stehe an ihrer Seite. „Danke, dass Du so bist, wie Du bist“, schrieb er weiter.
Der israelische Außenminister Gideon Saar reagierte auf X:
FDP-Chef mit klarer Botschaft an Angreifer
FDP-Chef Wolfgang Kubicki verurteilte den Angriff auf seine Parteikollegin scharf. „Schrecklich. Die gesamte FDP steht hinter Karoline Preisler“, schrieb Kubicki auf X. An die Angreifer richtete er eine unmissverständliche Botschaft: „Euer Hass wird nicht siegen. Ihr werdet noch spüren, wozu der liberale Rechtsstaat fähig ist.“
Preisler wurde unter anderem mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet – damit werden Menschen geehrt, die sich für eine Bürgergesellschaft und Zivilcourage engagieren. Nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 setzte sie sich vor allem für die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ein.
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