Die Polizei teilte mit, nach der Demo am Nachmittag in Schöneberg sei Preisler mit zwei Versammlungsteilnehmerinnen aneinandergeraten. Eine der beiden habe sie getreten, woraufhin die Politikerin zu Boden gegangen sei. Preisler habe anschließend über Kopfschmerzen geklagt, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt, hieß es von der Polizei. Mittlerweile befindet sie sich laut „Bild“ aber doch in einem Berliner Krankenhaus zur Untersuchung.