Der Schweizer würde sagen: „Es läuft wie am Schnürli.“ Und zwar bei ÖFB-Export Furkan Dursun. Der 21-jährige Wiener war vergangene Saison nach seinem Wechsel aus St. Pölten Teil des „Wunders von Thun“, als der Aufsteiger aus dem Berner Oberland bei unseren Nachbarn überraschend Meister wurde. Mittlerweile mauserte sich Furkan vom Ergänzungs- zum Stammspieler, schoss sich im Herbst auf den einen oder anderen Wunschzettel im europäischen Fußball.
„Ja, zurzeit läuft es richtig gut bei mir. Ich fühl mich hier wohl“, erzählt der Stürmer bei einem seiner wenigen Wien-Urlaube während der Länderspielpause. Dabei sind die „Bergler“, so der Spitzname des Klubs, in der Saison nach dem Märchen bis dato nicht unbedingt auf Wiederholungskurs – wenig überraschend. „Wir haben viele Leistungsträger abgegeben, es war allen klar, dass das nicht noch einmal so hinhauen wird. Das Ziel für heuer sind die Top 5.“
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