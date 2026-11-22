„Ja, zurzeit läuft es richtig gut bei mir. Ich fühl mich hier wohl“, erzählt der Stürmer bei einem seiner wenigen Wien-Urlaube während der Länderspielpause. Dabei sind die „Bergler“, so der Spitzname des Klubs, in der Saison nach dem Märchen bis dato nicht unbedingt auf Wiederholungskurs – wenig überraschend. „Wir haben viele Leistungsträger abgegeben, es war allen klar, dass das nicht noch einmal so hinhauen wird. Das Ziel für heuer sind die Top 5.“