„Als mich der Zeugwart im Wäschekorb aus der Kabine brachte, folgten uns die Leute von der UEFA und suchten mich. Deshalb hat er die Kiste verschlossen. Ich konnte nicht mehr atmen. Als der Korb wieder geöffnet wurde, war ich am Sterben“, verriet Jose Mourinho eine Anekdote aus seiner Zeit als Chelsea-Trainer in der Saison 2004/05.