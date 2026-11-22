Viele Spieler schafften es in Altach nicht, über mehrere Spieljahre in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. Mit Goalie Dejan Stojanovic stößt bald ein weiterer Kicker in den „elitären“ Klub – der aber wohl auch ein wenig von mangelnder Kontinuität bei den Rheindörflern zeugen könnte.