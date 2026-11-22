Während der Sperre zwischen Ötztal in Tirol und Bludenz in Vorarlberg seien zahlreiche Bau-, Erhaltungs- und Inspektionsarbeiten gebündelt durchgeführt worden, berichtete die ÖBB am Sonntag. „Rund 120 Arbeiter waren dafür in mehreren Schichten und teilweise rund um die Uhr im Einsatz“, hieß es.