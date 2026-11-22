Fünf Tage, rund 90 Einzelmaßnahmen und etwa 120 Arbeiter im Einsatz: Die ÖBB haben die Arlbergbahn-Streckensperre für ein umfangreiches Bau- und Instandhaltungsprogramm genutzt. Sämtliche Arbeiten konnten trotz winterlicher Bedingungen planmäßig abgeschlossen werden. Ab Montag fahren die Züge wieder regulär, hieß es.
Während der Sperre zwischen Ötztal in Tirol und Bludenz in Vorarlberg seien zahlreiche Bau-, Erhaltungs- und Inspektionsarbeiten gebündelt durchgeführt worden, berichtete die ÖBB am Sonntag. „Rund 120 Arbeiter waren dafür in mehreren Schichten und teilweise rund um die Uhr im Einsatz“, hieß es.
Alles nach Plan, trotz Winterbedingungen
Die winterlichen Wetterbedingungen hätten die Teams vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Letztlich konnten aber alle vorgesehenen Arbeiten innerhalb des Wartungsfensters umgesetzt werden.
Auf Tiroler Seite wurden etwa Schienenteile zwischen Landeck und Pians getauscht, Gleise und Weichen mit Stopfmaschinen bearbeitet sowie mehrere Tunnel gereinigt. Im Bahnhof St. Anton wurden Teile mehrerer Weichen erneuert. Auch Vermessungen und vorbereitende Arbeiten für kommende Bauvorhaben standen laut ÖBB auf dem Arbeitsprogramm.
Ein besonderer Schwerpunkt der Streckensperre lag auf dem Bahnhof Schönwies. Im Zuge des laufenden Bahnhofsumbaus wurden etwa Oberleitungsarbeiten und Gleisarbeiten durchgeführt sowie Kabel verlegt.
Vorarbeiten zum zweigleisigen Ausbau
In Vorarlberg seien unter anderem Instandhaltungsarbeiten im Blisadonatunnel und Arbeiten an den Weichen im Bahnhof Wald am Arlberg durchgeführt worden. Entlang der Strecke fanden zudem Forstarbeiten statt, im Bereich Löcherwald wurde ein Fahrleitungsmast getauscht.
Darüber hinaus wurden die Arbeiten an den Schutzbauten Annatobel und Wörezer fortgeführt und Maßnahmen im Bereich der Brücke Bings umgesetzt. Vorarbeiten zum zweigleisigen Ausbau Klosterbogen seien ebenfalls im Rahmen der Sperre durchgeführt worden, hieß es.
Während der Streckensperre wurde für die Fahrgäste ein umfangreicher Schienenersatzverkehr mit insgesamt rund 80 Bussen eingerichtet.
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