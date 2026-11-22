Auf grenzenlose Freude folgte plötzlich ein Schreckmoment! Boca-Juniors- und Argentinien-Star Leandro Paredes kippte unmittelbar nach dem ersten internationalen Titelgewinn seit 2008 mitten in einem TV-Interview um. Wenig später gab der Kicker auf Instagram Entwarnung.
Der argentinische Fußball-Traditionsverein Boca Juniors hat zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder einen internationalen Titel gewonnen. Die Mannschaft aus Buenos Aires bezwang im Finale der Copa Sudamericana den brasilianischen Vertreter Atlético Mineiro aus Belo Horizonte mit 2:0 (1:0). Einen Schockmoment gab es nach dem Spiel, als Bocas Leandro Paredes bei einem TV-Interview vor laufender Kamera zusammenbrach.
Paredes gab Entwarnung
Der argentinische Nationalspieler wurde nach dem Zwischenfall umgehend medizinisch versorgt und vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Wenig später veröffentlichte er dann auf seinem Instagram-Konto ein Foto aus der Klinik und gab Entwarnung: „Es war nur ein Schwindelanfall.“ Temperaturen von rund 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit hatten den Spielern während der Partie zu schaffen gemacht.
Trainer bemerkte Probleme
Bereits in der Halbzeitpause bemerkte sein Trainer Rodolfo Arruabarrena mögliche gesundheitliche Probleme bei seinem Kapitän, wie er nach dem Vorfall erklärte: „Gegen Ende der ersten Halbzeit fühlte er sich schwindelig. In der Halbzeitpause hat er sich etwas gesteigert, aber nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit konnte man sehen, dass er Probleme hatte.“ Die Party ließ sich der argentinische Kult-Klub allerdings trotzdem nicht dämpfen – tausende Fans strömten nach dem Schlusspfiff auf die Straßen in Buenos Aires um den Triumph ausgelassen zu feiern.
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