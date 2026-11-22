Trainer bemerkte Probleme

Bereits in der Halbzeitpause bemerkte sein Trainer Rodolfo Arruabarrena mögliche gesundheitliche Probleme bei seinem Kapitän, wie er nach dem Vorfall erklärte: „Gegen Ende der ersten Halbzeit fühlte er sich schwindelig. In der Halbzeitpause hat er sich etwas gesteigert, aber nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit konnte man sehen, dass er Probleme hatte.“ Die Party ließ sich der argentinische Kult-Klub allerdings trotzdem nicht dämpfen – tausende Fans strömten nach dem Schlusspfiff auf die Straßen in Buenos Aires um den Triumph ausgelassen zu feiern.