Mit 14 Jahren baut sie ein Flugzeug in der Garage ihrer Eltern, heute jagt sie auf den Spuren von Albert Einstein nach der „Weltformel“: Die theoretische Physikerin Sabrina Pasterski gilt als der brillanteste Geist ihrer Generation. Krone+ stellt die 33-Jährige aus Chicago vor, die den Code unseres Universums entschlüsselt.
Wenn Spitzenuniversitäten wie das MIT und Harvard jemanden als den „nächsten Albert Einstein“ adeln, liegt die Messlatte – im wahrsten Sinne des Wortes – astronomisch hoch. Doch Sabrina Gonzalez Pasterski lässt sich von derartigen Vergleichen nicht einschüchtern. Die 33-jährige Physikerin revolutioniert die Art und Weise, wie wir unser Universum verstehen. Sie ist die Frau, die Raum und Zeit komplett neu denkt.
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