Wenn Spitzenuniversitäten wie das MIT und Harvard jemanden als den „nächsten Albert Einstein“ adeln, liegt die Messlatte – im wahrsten Sinne des Wortes – astronomisch hoch. Doch Sabrina Gonzalez Pasterski lässt sich von derartigen Vergleichen nicht einschüchtern. Die 33-jährige Physikerin revolutioniert die Art und Weise, wie wir unser Universum verstehen. Sie ist die Frau, die Raum und Zeit komplett neu denkt.