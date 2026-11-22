Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgt in Großbritannien für Aufregung. Mitten in einer Live-Sendung der Tanzshow „Strictly Come Dancing“ waren plötzlich eindeutige Sex-Geräusche zu hören. Besonders unangenehm wurde es für Jurorin Motsi Mabuse, die gerade ein Tanzpaar bewertete. Was zunächst wie eine kuriose Tonpanne wirkte, dürfte allerdings ein gezielter Streich gewesen sein. Nun beschäftigt sich sogar die Polizei mit dem Vorfall.
Der Vorfall ereignete sich während der britischen Tanzshow „Strictly Come Dancing“. Sängerin Delta Goodrem (42) und ihr Tanzpartner Kai Widdrington (31) hatten gerade ihren Quickstep präsentiert, als Motsi Mabuse (45) mit ihrer Bewertung begann. Doch mitten in ihrem Urteil waren plötzlich Sex-Geräusche zu hören.
Die Jurorin unterbrach daraufhin ihre Ausführungen, blickte irritiert um sich und stellte trocken klar: „Ich bin das nicht.“
Streich ging wohl nach hinten los
Hinter der ungewöhnlichen Störung soll der britische Comedian Daniel Jarvis (38) stecken, der im Internet unter dem Namen „Jarvo69“ bekannt ist. Er soll ein Mobiltelefon im Veranstaltungssaal platziert haben, über das sich die Geräusche abspielen ließen. In einem Livestream ist laut dem Bericht zu sehen, wie Jarvis das Gerät anruft und dadurch die Aufnahme auslöst.
Eigentlich war ein anderer Juror das Ziel
Allerdings dürfte Motsi Mabuse gar nicht das eigentliche Ziel der Aktion gewesen sein. Jarvis soll es vielmehr auf ihren Jury-Kollegen Craig Revel Horwood (61) abgesehen haben. Diesem warf der Comedian vor, andere zu mobben. Die Sex-Geräusche sollten demnach immer dann ertönen, wenn Horwood im Bild zu sehen war.
Doch offenbar lief nicht alles nach Plan. Die Aufnahme wurde offenbar zeitverzögert ausgelöst und störte deshalb ausgerechnet Mabuses Bewertung.
BBC entschuldigt sich für die Störung
Die Verantwortlichen reagierten noch während der Sendung auf die ungewöhnliche Unterbrechung. Moderatorin Emma Willis (50) entschuldigte sich bei den Zuschauern für die „Audio-Unterbrechungen“ und mögliche Beleidigungen. Auch die BBC bat nach der Sendung um Entschuldigung. Zudem kündigte der Sender an, zu untersuchen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Die auf dem Streamingdienst BBC iPlayer verfügbare Fassung der Sendung soll entsprechend bearbeitet werden.
Für den mutmaßlichen Urheber könnte die Aktion noch ein Nachspiel haben. Die Lancashire Police beschlagnahmte das bei dem Streich verwendete Mobiltelefon und prüft mögliche Straftaten. Wem das Gerät gehörte und wo genau es gefunden wurde, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.
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