BBC entschuldigt sich für die Störung

Die Verantwortlichen reagierten noch während der Sendung auf die ungewöhnliche Unterbrechung. Moderatorin Emma Willis (50) entschuldigte sich bei den Zuschauern für die „Audio-Unterbrechungen“ und mögliche Beleidigungen. Auch die BBC bat nach der Sendung um Entschuldigung. Zudem kündigte der Sender an, zu untersuchen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Die auf dem Streamingdienst BBC iPlayer verfügbare Fassung der Sendung soll entsprechend bearbeitet werden.