Der Ski-Weltcup macht in Gurgl halt. Wer gewinnt den Slalom der Herren? Wir berichten ab 10.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach dem verpatzten Slalomauftakt in Levi brennen Österreichs Skirennläufer in Gurgl auf Wiedergutmachung. Für das Heimrennen in Tirol verordnet sich die Mannschaft mehr Draufgängertum. „Es ist ganz klar, dass wir einfach frecher fahren wollen. Das haben wir auch versucht, im Training zu üben“, sagte Johannes Strolz. Der Routinier aus Vorarlberg war in Finnland als 22. der einzige ÖSV-Fahrer in den Punkterängen.
„Es ist natürlich auch ärgerlich, wenn die ganze Mannschaft eine auf den Deckel kriegt. Dann ist die Stimmung sehr gedrückt“, erzählte Strolz über die lange Heimreise aus dem Hohen Norden. Er ist überzeugt, dass das Team weit unter seinem Wert geschlagen wurde. „Es ist sicher nicht alles so schlecht, wie es auf den ersten Blick jetzt scheinen mag. Ich denke, dass wir eine gute Chance haben, zu zeigen, dass es anders ist.“
Nimmt man jedoch Podestplätze als Maßstab, sind österreichische Top-drei-Ergebnisse im Männer-Slalom mittlerweile statistische Ausreißer. Seit Manuel Fellers Fabelsaison 2023/24, als der Tiroler mit vier Siegen auch die kleine Kugel gewann, gingen nur fünf von 72 vergebenen Weltcup-Podestplätzen an ÖSV-Läufer. Drei fuhr Feller ein, der sich körperlich noch nicht bereit fühlt und das Rennen am Sonntag auslässt. Zwei holte Fabio Gstrein.
„Keine großen Töne spucken“
Joshua Sturm weckte beim Auftakt Hoffnungen auf einen neuen österreichischen Podestfahrer. Der 25-jährige Tiroler preschte in Levi mit Startnummer 27 auf Platz drei vor, purzelte dann aber wie drei seiner Kollegen aus dem Kurs. „Damit muss man als Slalomfahrer leben können. Der Felli sagt immer: ‘Ausscheiden ist keine Schande, aber langsam sein schon‘“, meinte Sturm.
Sein Ärger über die verpasste Chance hielt sich demnach in Grenzen. „Ich habe eine Regel: Zehn Minuten darfst du dich ärgern, dann Fokus nach vorne. Ich habe sicher wieder vieles gelernt“, sagte Sturm über das eindrückliche Erlebnis. „Es war schon geil, um die Marie mitzufahren.“ Zur prompt gestiegenen Erwartungshaltung sagte er: „Ich will nicht zu große Töne spucken – momentan bin ich noch nicht da, wo ich sein will.“
„Mehr Engagement zeigen“
Gstrein gehörte zum Lager der Geschlagenen. Der Olympia-Silbermedaillengewinner tadelte sich vor allem für einen zu brav angelegten Beginn. „Ich muss mehr Engagement zeigen, den Hang mehr attackieren.“ Der Vorfreude auf sein Heimrennen tat die finnische Nullnummer keinen Abbruch. Auf dem Smartphone präsentierte er ein Video, das den Blick von seinem Söldener Wohnzimmer auf den Gurgler Rennhang „Kirchenkar“ zeigt. „Es ist einfach ein lässiges Rennen, ich habe schon öfters gut da runtergefunden“, sagte Gstrein. Zweimal schon hatte er zur Halbzeit das Podest im Auge, aber bisher reichte es beim Wettkampf unweit vom Timmelsjoch-Grenzpass nur zu Platz acht.
Weil Feller seinen Saisoneinstieg auf Val d‘Isere verschob und Marco Schwarz vor der Saison umgesattelt hat, steht mit Michael Matt nur noch ein ÖSV-Läufer vom glanzvollen Dreifachsieg bei der Gurgl-Premiere (2023) am Start. Vor dem Abschlusstraining am Samstag befand sich Matt aber noch auf der Suche nach dem richtigen Setup. „Ich bin da noch nicht richtig ins Fahren gekommen. Aber das geht dann oft schnell wieder in eine andere Richtung“, sagte Matt bei einem Medientermin im zum Pressezentrum umfunktionierten Motorradmuseum Top Mountain Crosspoint.
Pinheiro Braathen greift nach seltenem Start-Hattrick
An der Spitze richtet sich der Blick vor allem auf Lucas Pinheiro Braathen, der nach Siegen in Sölden und Levi auf den Start-Hattrick losgeht. Drei Rennsiege in Folge zum Saisonstart gelangen bisher nur Bode Miller. Der US-Amerikaner gewann 2004 den Riesentorlauf in Sölden und in Lake Louise die Abfahrt sowie den Super-G. In Gurgl triumphierten nach Feller in den beiden Folgejahren mit Clement Noel und Paco Rassat zwei Franzosen. Der Norweger Atle Lie McGrath, der beste Slalomläufer des Vorwinters, stand als einziger Läufer als Dritter von 2024 und 2025 zweimal auf dem Gurgler Podest.
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