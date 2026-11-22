„Mehr Engagement zeigen“

Gstrein gehörte zum Lager der Geschlagenen. Der Olympia-Silbermedaillengewinner tadelte sich vor allem für einen zu brav angelegten Beginn. „Ich muss mehr Engagement zeigen, den Hang mehr attackieren.“ Der Vorfreude auf sein Heimrennen tat die finnische Nullnummer keinen Abbruch. Auf dem Smartphone präsentierte er ein Video, das den Blick von seinem Söldener Wohnzimmer auf den Gurgler Rennhang „Kirchenkar“ zeigt. „Es ist einfach ein lässiges Rennen, ich habe schon öfters gut da runtergefunden“, sagte Gstrein. Zweimal schon hatte er zur Halbzeit das Podest im Auge, aber bisher reichte es beim Wettkampf unweit vom Timmelsjoch-Grenzpass nur zu Platz acht.