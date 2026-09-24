Nissan Pixo: Renault Twingo bekommt einen Ableger

Nichts Neues beim Antrieb

Der 60 kW/82 PS starke E-Motor dürfte auch hier für 130 km/h Höchstgeschwindigkeit sorgen. Die Kleinstwagen nutzen als Energiespeicher eine 27,5 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Nissan nennt für den Pixo bis zu 259 Kilometer Reichweite. 11-kW-Wechselstromladen und die 50-kW-Gleichstrom-Ladefunktion sind immer an Bord. Der Akku soll sich im besten Fall innerhalb von knapp einer halben Stunde von 15 auf 80 Prozent füllen lassen.