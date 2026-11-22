Am Bregenzer Amtsplatz 1 steht ein hell verputzter Bau mit grünen Fensterläden und Rundbogenfenstern. Hinter seinen Mauern wurde mehr als ein Jahrhundert lang über Freiheit und Unfreiheit entschieden. Hier befand sich die sogenannte Fronfeste, ein ehemaliges Gefangenenhaus. Heute hat ausgerechnet das Bundesdenkmalamt darin seinen Sitz. Wo einst Menschen eingesperrt wurden, werden nun die Zeugnisse vergangener Zeiten bewahrt.