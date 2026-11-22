Am Sonntag (14.30) muss der SK Sturm auswärts bei Altach bestehen. Keine leichte Aufgabe für die Elf von Fabio Ingolitsch, die die Top-Plätze nicht gänzlich aus den Augen verlieren will. Verteidiger Josh Quarshie spricht über eine ganz spezielle Eigenschaft, eine mögliche Aufholjagd und das nahende Spiel bei seinem Ex-Klub Hoffenheim.
„Ich kann das in Worten noch gar nicht beschreiben, was das für Gefühle waren.“ Oft werden hierzulande Länderspielpausen eher kritisch für die darauffolgenden nationalen Aufgaben erachtet – im Falle von Josh Quarshie dienten die Einsätze für das deutsche U21-Nationalteam als Energieschub! „Ich war das erste Mal Kapitän, noch dazu in Essen, in einem Stadion, das ich seit meiner Jugend kenne, vor den Augen von Familie und Freunden“, erzählt Josh. „Ein geiles Gefühl – und ich glaube und hoffe, dass es mir und der Mannschaft einen Push gibt.“
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