Am Sonntagmorgen hat sich in Dornbirn ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet. Ein Lenker war mit seinem Pkw auf Irrwege geraten – und begrub diesen buchstäblich im Garten eines Einfamilienhauses.
Zugetragen hat sich der Ausritt gegen 7 Uhr morgens auf der Wälderstraße. Warum der Lenker auf Abwege geraten war, ist noch nicht bekannt, das Ergebnis spricht jedenfalls für sich: Der Unfallwagen hatte sich regelrecht durch einen privaten Garten gepflügt, am Ende blieb er in einem Beet zwischen einem Maschendrahtzaun und einer kleinen Begrenzungsmauer stecken. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.
Bergung mit Spezialkran
Die Bergung des erheblich beschädigten Unfallautos gestaltete sich überaus herausfordernd: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn sicherten das Fahrzeug zuerst mit Spanngurten, anschließend wurde es mittels eines Spezialkrans vorsichtig aus dem Grundstück gehoben, um weitere Schäden zu vermeiden.
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