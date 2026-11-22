Zugetragen hat sich der Ausritt gegen 7 Uhr morgens auf der Wälderstraße. Warum der Lenker auf Abwege geraten war, ist noch nicht bekannt, das Ergebnis spricht jedenfalls für sich: Der Unfallwagen hatte sich regelrecht durch einen privaten Garten gepflügt, am Ende blieb er in einem Beet zwischen einem Maschendrahtzaun und einer kleinen Begrenzungsmauer stecken. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.