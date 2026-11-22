Chinesischer Markt schrumpft immer weiter

Gleichzeitig werde sich laut Prognosen die chinesische Bevölkerung in den nächsten 74 Jahren bis zum Ende des Jahrhunderts von 1,4 Milliarden auf 700 Millionen halbieren. China wird damit noch abhängiger vom Export. In 9 Jahren, 2035, wird ein Drittel der Bevölkerung in China über 60 sein. Der chinesische Markt wird also weiter schrumpfen, Experte noch wichtiger werden.