Die Staatschefs Xi Jinping und Donald Trump machen beim Gipfeltreffen mit Wladimir Putin freundliche Nasenlöcher, aber die Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin erschüttert nicht nur die USA. Wie gefährlich ist chinesische Spionage wirklich? Die „Krone“ hat mit Fachleuten gesprochen. Sie alle warnen: „Ich kann niemandem raten, sich ein chinesisches Handy zu kaufen.“
Im Fokus des chinesischen Interesses steht Wirtschaftsspionage. Der rasante technologische Aufstieg Chinas wurde unter anderem durch systematischen Wissenstransfer aus westlichen Ländern möglich und das bleibt ein Kernstück der chinesischen Globalstrategie. Österreichs Forschungslandschaft ist ebenso im Visier wie der wirtschaftliche Innovationssektor. Konkret geht es um Quantentechnologie, Halbleiterforschung, KI-Entwicklung, Robotik, Biotechnologie, Luftfahrt und Überwachungssysteme.
In Österreich fehlt vielerorts noch das notwendige Sicherheitsbewusstsein und der entsprechende Schutz. Folglich sind insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen leichte Ziele für chinesische Nachrichtendienste.
Jedes chinesische Gerät, auch Elektroautos, ist ein Einfallstor, warnen Sicherheitsbehörden. Heutzutage sind praktisch alle modernen Autos mit Mikrofonen, Kameras, Software und Assistenzsystemen ausgestattet, die Daten über Nutzer sammeln, speichern und weiterleiten können. Fahrzeuge von chinesischen Herstellern stellen jedoch ein besonderes Sicherheitsrisiko dar, da das chinesische Sicherheitsgesetz eine verpflichtende Kooperation von chinesischen Firmen, Privatpersonen und Universitäten mit chinesischen Behörden vorsieht.
Jeder Chinese arbeitet für den Geheimdienst
„Jeder der 1,4 Milliarden Chinesen arbeitet für den Geheimdienst“, bringt der deutsche Europaabgeordneter Engin Eroglu das Problem auf den Punkt. Wenn er nach China fährt, ist er mit einem Einweghandy unterwegs, das danach geschrottet wird.
Die Generierung von Informationsquellen durch China erfolgt systematisch. Aufstrebende wissenschaftliche Talente werden über Jahre hinweg finanziell unterstützt, wodurch Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, die China später für die Abschöpfung von Information nutzt. Man fördert aufstrebende chinesische Forschungstalente, die an österreichischen Universitäten Zugang zu innovativen Technologien bekommen. Die Stipendiaten sind zur ideologischen Loyalität und regelmäßiger Berichterstattung verpflichtet.
Der aktuelle Verfassungsschutzbericht zeigt es uns schwarz auf weiß: Österreichs Wirtschaft ist im Visier fremder Dienste und Staaten.
Staatssekretär Jörg Leichtfried
Österreichische Forschungszentren, die sich oftmals ihrer Attraktivität für chinesische Nachrichtendienste nicht ausreichend bewusst sind, kann China als Einfallstor in den europäischen Wissenschaftsraum nutzen. Vonseiten chinesischer Universitäten angestoßene Forschungskooperationen mit österreichischen Partnerinstitutionen dienen zwar formal dem wissenschaftlichen Austausch, fungieren faktisch jedoch oft als Kanäle für systematischen Wissenstransfer.
Der deutsche Abgeordnete Eroglu ist der Vorsitzende der „Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China“ im Europäischen Parlament. Er war insgesamt fünfmal in den letzten 12 Monaten in China und ist Kenner des chinesischen Systems. Er beschreibt China als „reiches Nordkorea“, das aber wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand steht.
China will seine Industriekapazitäten noch weiter erhöhen
Das Land ist vom Export abhängig. Zwischen der EU und China gibt es ein Handelsdefizit von einer Milliarde am Tag! Europa will diese Schieflage korrigieren. China hat kein Interesse dran.
„China produziert heute 30 Prozent der weltweiten Industrieprodukte und verbraucht selbst nur 12 Prozent. Der aktuelle Fünfjahresplan sieht vor, dass China seine Industriekapazitäten von 30 auf 45 Prozent erhöhen will. Das würde bedeuten, dass Europa im Schnitt 55 Prozent an Industriekapazitäten verlieren würde, für Deutschland sind es 70 Prozent.“
Chinesischer Markt schrumpft immer weiter
Gleichzeitig werde sich laut Prognosen die chinesische Bevölkerung in den nächsten 74 Jahren bis zum Ende des Jahrhunderts von 1,4 Milliarden auf 700 Millionen halbieren. China wird damit noch abhängiger vom Export. In 9 Jahren, 2035, wird ein Drittel der Bevölkerung in China über 60 sein. Der chinesische Markt wird also weiter schrumpfen, Experte noch wichtiger werden.
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