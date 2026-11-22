In der Nachspielzeit der MLS-Partie sorgte Lionel Messi für einen Aufreger. Columbus-Spieler Gonzalo Tapia provozierte den ohnehin schon hektischen Weltstar, der noch unbedingt ein Tor erzielen wollte. Bei einem Einwurf stellte sich der Chilene provokant vor den Argentinier. Dieser verlor daraufhin die Nerven und warf seinem Gegenspieler den Ball aus nächster Nähe ins Gesicht.