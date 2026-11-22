So kennt man ihn eigentlich nicht! Lionel Messi verlor bei der 0:3-Pleite von Inter Miami gegen Columbus Crew kurz vor Schluss die Nerven. Der Superstar warf einem Gegenspieler den Ball mit voller Wucht direkt ins Gesicht.
In der Nachspielzeit der MLS-Partie sorgte Lionel Messi für einen Aufreger. Columbus-Spieler Gonzalo Tapia provozierte den ohnehin schon hektischen Weltstar, der noch unbedingt ein Tor erzielen wollte. Bei einem Einwurf stellte sich der Chilene provokant vor den Argentinier. Dieser verlor daraufhin die Nerven und warf seinem Gegenspieler den Ball aus nächster Nähe ins Gesicht.
„Mehr als Gelb verdient“
Schiedsrichter Allen Chapman stellte Messi allerdings nicht vom Platz, sondern zeigte lediglich beiden Spielern die Gelbe Karte. Eine zu milde Strafe, wie Columbus-Trainer Laurent Courtois nach dem Spiel befand: „Jeder weiß, dass er mehr als eine Gelbe Karte verdient hätte“, beschwerte sich der Coach.
Messi vor Playoff-Aus
Nach der 0:3-Pleite steht der amtierende MLS-Sieger Inter Miami somit vor dem überraschenden Playoff-Aus. Im Rückspiel gegen Columbus Crew braucht die Messi-Elf nun bereits ein kleines Wunder.
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