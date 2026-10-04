Übernimmt die KI jetzt die Weltherrschaft?

Künstliche Intelligenz (KI) verändert unser Leben wie kaum eine Technologie davor. Doch nun häufen sich bedenkliche Ausbrüche, Hacks, Kontrollverlust. Die KI-Bosse im Silicon Valley warnen schon vor der drohenden Apokalypse. Eine Informatik-Professorin der TU Wien sieht die wirkliche Gefahr hingegen in der KI-Nutzung im unspektakulären Alltag. Eine Bestandsaufnahme.
Wer hätte gedacht, dass der 1984 erschienene Science-Fiction-Klassiker „Terminator“, der Arnold Schwarzenegger als Kampfroboter endgültig zum Hollywood-Durchbruch verhalf, 42 Jahre später aktueller denn je sein würde: In dem Film löscht die wild gewordene Militär-KI Skynet fast die Menschheit aus und schickt „Arnie“ in die Vergangenheit, um die Mutter des letzten Widerstandskämpfers aus der Geschichte zu tilgen. Spulen wir vier Jahrzehnte vor – und die düstere KI-Dystopie aus der Feder James Camerons wird beängstigend real.
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