Übernimmt die KI jetzt die Weltherrschaft?

Wer hätte gedacht, dass der 1984 erschienene Science-Fiction-Klassiker „Terminator“, der Arnold Schwarzenegger als Kampfroboter endgültig zum Hollywood-Durchbruch verhalf, 42 Jahre später aktueller denn je sein würde: In dem Film löscht die wild gewordene Militär-KI Skynet fast die Menschheit aus und schickt „Arnie“ in die Vergangenheit, um die Mutter des letzten Widerstandskämpfers aus der Geschichte zu tilgen. Spulen wir vier Jahrzehnte vor – und die düstere KI-Dystopie aus der Feder James Camerons wird beängstigend real.