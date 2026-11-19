Zwischen Party und Lebensweisheiten

Dass Pitbull im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Weltstars zusammengearbeitet hat, wurde ebenfalls deutlich. Als er mit weißem Cowboyhut zurückkehrte und die ersten Töne von „On the Floor“ erklangen, durfte natürlich auch Jennifer Lopez nicht fehlen. Zumindest auf der LED-Wand. Der gemeinsame Hit aus dem Jahr 2011 sorgte ebenso für Begeisterung wie „DJ Got Us Fallin‘ in Love“, den er einst mit Usher veröffentlichte. Doch der Künstler wollte nicht nur unterhalten, sondern seinen Anhängern auch etwas mit auf den Weg geben. Nach einer kurzen Verbeugung vor dem Publikum wurde es überraschend philosophisch. „Harte Arbeit zahlt sich aus“, erklärte er und sprach darüber, worauf es seiner Meinung nach im Leben wirklich ankomme. Denn Geld allein mache noch lange nicht glücklich. Viel wichtiger seien zwei andere Dinge: die Liebe und die Zeit. „Liebe ist die größte Kraft im Leben“, betonte er. Zeit hingegen sei das Wertvollste, was ein Mensch besitze. Und genau deshalb versprach er den Besuchern: „Ich werde eure Zeit ganz bestimmt nicht verschwenden.“ Eine Botschaft, die zugleich die perfekte Überleitung zu seinem Hit „Feel This Moment“ bildete.