Knapp 15.000 Fans verwandelten die Wiener Stadthalle am Mittwochabend in eine riesige Partyzone. Viele von ihnen hatten sich mit Glatzenkappen, sogenannten „Bald Caps“, und aufgemalten Bärten in kleine Pitbull-Doppelgänger verwandelt. Wie sehr „Mr. Worldwide“ die Halle tatsächlich zum Beben brachte, hat die „Krone“ live miterlebt.
Der Mittwoch hat ja durchaus seine Vorzüge. Die halbe Arbeitswoche ist geschafft und das Wochenende rückt langsam, aber sicher näher. Dass man allerdings nicht bis Freitag warten muss, um ein Fest der Extraklasse zu feiern, bewiesen am Mittwochabend knapp 15.000 Menschen in der restlos ausverkauften Wiener Stadthalle. Denn dort hatte niemand Geringerer als US-Superstar Pitbull zur großen Party geladen. Bereits einen Tag zuvor war der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Armando Christian Pérez heißt, in Wien gelandet. Ob er die Zeit nutzte, um unsere schöne Hauptstadt inkognito zu erkunden? Wer weiß! Schließlich hatte sich der Musiker hierzulande lange nicht mehr blicken lassen. Ganze 14 Jahre ist es her, dass er zuletzt auf einer österreichischen Bühne stand. 2012 begeisterte er seine Fans mit Sean Paul als Special Guest.
Entsprechend groß war die Vorfreude seiner Anhänger, die ihrem Idol auch optisch alle Ehre machten. Denn wer Pitbull kennt, weiß, dass seine Fans bei Konzerten gerne selbst in die Rolle des Musikers schlüpfen. Mit Glatzenkappen, aufgemalten Bärten und weißen Hemden verwandelten sich zahlreiche Besucher kurzerhand in kleine „Mr. Worldwide“-Doppelgänger. Ein Anblick, der für so manchen Schmunzler sorgte. Ganz verwunderlich ist dieser Hype allerdings nicht. Immerhin mischt Pitbull seit mehr als 20 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft mit, hat mit zahlreichen Weltstars zusammengearbeitet und einen Partyhit nach dem anderen veröffentlicht. Seine Songs kennen längst mehrere Generationen. Kein Wunder also, dass bei seiner langersehnten Rückkehr nicht nur musikalisch, sondern auch optisch ordentlich gefeiert wurde.
Aufwärmen mit Hip-Hop der Extraklasse
Bevor die Fans allerdings bei Pitbull höchstpersönlich zum Handkuss kamen, sorgte ein anderer für Stimmung: US-Rapper Lil Jon. Pünktlich um 19 Uhr betrat er die Bühne und begrüßte die Menge mit einem lautstarken „Wien, was geht?“. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Schon bei seinen typischen „Yeah!“-Rufen zeigte sich das Publikum erstaunlich textsicher. Wobei das zugegebenermaßen auch keine allzu große Herausforderung war. „Heute feiern wir wie in den 2000ern“, versprach der Musiker und nahm die Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise. Von Eminems „Lose Yourself“ über Soulja Boys „Crank That“ bis hin zu seinen eigenen Hits ließ er das Lebensgefühl der 2000er-Jahre wieder aufleben. Auf den riesigen LED-Wänden flimmerten dazu die passenden Musikvideos, während ein sogenanntes „Crunk Meter“ anzeigen sollte, wie laut die Wiener tatsächlich feiern konnten. Spätestens bei „Get Low“ hielt es kaum noch jemanden auf seinem Sitz. Bei „Yeah!“ und „Turn Down for What“ gab es dann endgültig kein Halten mehr. Immer wieder schossen Rauchfontänen in die Höhe, während Lil Jon die Menge mit seinen Zwischenrufen weiter anheizte.
Doch zwischen all den Partyhits schlug der Rapper auch ungewöhnlich ernste Töne an. Offen sprach er über den Verlust seines Sohnes und darüber, wie viel Kraft es ihn koste, überhaupt auf der Bühne zu stehen. Umso mehr bedankte er sich bei den Fans und ermutigte sie, auch für jene weiterzufeiern, die nicht mehr da sind. Anschließend rückte wieder die Musik in den Mittelpunkt. Zum Abschluss zog Lil Jon sogar sein eigenes, schweißgetränktes Shirt aus und warf es kurzerhand ins Publikum. Auch einige weitere Exemplare aus seiner Merchandising-Kollektion wechselten auf diese Weise den Besitzer. Nach rund einer Stunde voller Hip-Hop-Klassiker verabschiedete er sich schließlich und hinterließ eine bestens aufgewärmte Stadthalle.
Ein Hit jagte den nächsten
Und dann war es endlich so weit: Kurz nach 20 Uhr erschienen zunächst zwei Gitarristen auf der Bühne, während auf den LED-Wänden Bilder und Videos aus Pitbulls jungen Jahren eingeblendet wurden. Ein kleiner Rückblick auf eine Karriere, die sich mehr als sehen lassen kann. Lange mussten die Besucher aber nicht mehr auf ihr Idol warten. Gemeinsam mit sechs Tänzerinnen und seiner Band legte der 45-Jährige mit „Don‘t Stop the Party“ los. Passender hätte der Einstieg wohl kaum sein können. Schließlich wollte man genau das: weiterfeiern!
Mit jeder Menge Pyrotechnik, seinen unverkennbaren Tanzbewegungen und sichtlich bester Laune brachte Pitbull die Halle bereits in den ersten Minuten zum Beben. Der Kreischalarm war jedenfalls kaum zu überhören. „Danke euch allen, ich weiß das wirklich zu schätzen“, rief er der Menge entgegen, bevor er sie auch gleich auf die Probe stellte. „Wenn ich frage, wer zum Feiern gekommen ist, antwortet ihr: Wir sind zum Feiern gekommen!“ Gesagt, getan! Das Publikum ließ sich nicht zweimal bitten.
Bei „Hey Baby“ wurde ausgelassen mitgesungen und gehüpft. Auch bei „Hotel Room Service“ und „International Love“ bewiesen die Wiener ihre Textsicherheit. Chris Brown, mit dem Pitbull letzteren Song aufgenommen hatte, war zwar nicht persönlich anwesend, dafür aber auf den riesigen Bildschirmen zu sehen. Während sich der Hauptact für einen kurzen Outfitwechsel verabschiedete, übernahm sein DJ I Am Chino das Kommando und verwandelte die Halle kurzerhand in einen riesigen Nachtclub. Mit einem roten Blazer kehrte Mr. Worldwide zurück und knüpfte mit „I Feel Good“ nahtlos an die ausgelassene Stimmung an. Doch auch ein bisschen Heimatgefühl durfte bei dem Rapper nicht fehlen.
„Ich möchte euch heute Abend in einen Latin-Club in Miami einladen“, kündigte er an. Und schon wurde es heiß – mit „Suave“ brachte er ganz viel lateinamerikanisches Temperament nach Wien. Seine Tänzerinnen, die in knappen Bühnenoutfits und mit lasziven Choreografien über die Bühne wirbelten, trugen ihren Teil dazu bei. Bei einem Medley aus „Move Shake Drop“ und „Culo“ wagte der Musiker sogar selbst ein kleines Tänzchen mit einer der Damen. Spätestens bei „I Know You Want Me (Calle Ocho)“ waren dann ohnehin alle in Bewegung.
Zwischen Party und Lebensweisheiten
Dass Pitbull im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Weltstars zusammengearbeitet hat, wurde ebenfalls deutlich. Als er mit weißem Cowboyhut zurückkehrte und die ersten Töne von „On the Floor“ erklangen, durfte natürlich auch Jennifer Lopez nicht fehlen. Zumindest auf der LED-Wand. Der gemeinsame Hit aus dem Jahr 2011 sorgte ebenso für Begeisterung wie „DJ Got Us Fallin‘ in Love“, den er einst mit Usher veröffentlichte. Doch der Künstler wollte nicht nur unterhalten, sondern seinen Anhängern auch etwas mit auf den Weg geben. Nach einer kurzen Verbeugung vor dem Publikum wurde es überraschend philosophisch. „Harte Arbeit zahlt sich aus“, erklärte er und sprach darüber, worauf es seiner Meinung nach im Leben wirklich ankomme. Denn Geld allein mache noch lange nicht glücklich. Viel wichtiger seien zwei andere Dinge: die Liebe und die Zeit. „Liebe ist die größte Kraft im Leben“, betonte er. Zeit hingegen sei das Wertvollste, was ein Mensch besitze. Und genau deshalb versprach er den Besuchern: „Ich werde eure Zeit ganz bestimmt nicht verschwenden.“ Eine Botschaft, die zugleich die perfekte Überleitung zu seinem Hit „Feel This Moment“ bildete.
Überhaupt schien es ihm ein Anliegen zu sein, die Menschen nicht nur zum Tanzen, sondern auch zusammenzubringen. „Musik ist eine universelle Sprache“, erklärte er und machte deutlich, dass Herkunft, Hautfarbe oder Religion keine Rolle spielen sollten. Schließlich würden wir alle dieselbe Luft atmen. Wie sehr Musik tatsächlich verbinden kann, zeigte sich spätestens beim WM-Hit „We Are One (Ole Ola)“ aus dem Jahr 2014. Lautstark stimmte die gesamte Halle in die bekannten „Ole, Ole, Ole“-Rufe ein, ehe mit „Danza Kuduro“ erneut lateinamerikanische Rhythmen die Oberhand gewannen. Und wer dachte, der Rapper hätte damit sein Pulver bereits verschossen, wurde eines Besseren belehrt. Mit „Rain Over Me“ legte er den nächsten Hit nach. Doch eine Überraschung hatte Pitbull noch parat: Plötzlich stand auch Lil Jon wieder auf der Bühne. Gemeinsam heizten die beiden dem Publikum ordentlich ein, ließen die Besucher auf Kommando springen und legten unter anderem mit einem Remix von „Gasolina“ nach. Dass sich die beiden bestens verstehen, war dabei nicht zu übersehen.
Feuriges Finale
Langsam, aber sicher näherte sich das Konzert seinem großen Finale. Von Müdigkeit war allerdings weit und breit keine Spur. Im Gegenteil! Bei „Timber“ ging die Post erst richtig ab, bevor Pitbull mit einer Flasche Alkohol in der Hand zum gemeinsamen Anstoßen aufrief. „Lasst uns keine Zeit verschwenden und heute Abend die Zeit unseres Lebens haben“, lautete seine Botschaft. Was hätte da besser gepasst als „Time of Our Lives“? Auch „Fireball“ durfte bei diesem Hitfeuerwerk nicht fehlen. Den krönenden Abschluss bildete schließlich „Give Me Everything“, sein gemeinsamer Welthit mit Ne-Yo, Afrojack und Nayer aus dem Jahr 2011. Tausende Handylichter erstrahlten, während Konfetti durch die Halle wirbelte und meterhohe Flammen für einen spektakulären Abschluss sorgten. Begleitet von tosendem Applaus bedankte sich der Superstar bei seinem gesamten Team und natürlich auch bei den Wienern. Mit einem letzten „Muchas gracias, thank you!“ verabschiedete sich Mr. Worldwide schließlich von der Bühne.
Fazit: Rund eineinhalb Stunden lang bewies Pitbull, warum er auch nach mehr als zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft noch immer zu den größten Partymachern zählt. Mit seiner mitreißenden Ausstrahlung und einer bestens eingespielten Band zog er das Publikum in seinen Bann. Einzig beim Sound gab es Abstriche: Die Musik klang stellenweise etwas dumpf und übertönte gemeinsam mit den lautstarken Fans seine Stimme, sodass manche Raps kaum zu verstehen waren. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. Schließlich ging es an diesem Mittwochabend vor allem darum, den Alltag zu vergessen und ausgelassen zu feiern. Dass am nächsten Morgen bei so manchem die Augenringe etwas tiefer ausfallen dürften oder der bemalte Bart nicht abgeht, wurde dafür wohl gerne in Kauf genommen.
Wer Pitbull verpasst hat, hat nächstes Jahr noch einmal beim Frequency Festival 2027 die Gelegenheit: Tickets unter www.frequency.at. Dort gastiert er nämlich als Headliner.
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