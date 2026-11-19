Den eigenen Sonnenstrom mit anderen teilen, ganz ohne Verein oder aufwendige Gründung: Was bisher vor allem Energiegemeinschaften vorbehalten war, wird nun einfacher. Viele nutzen bereits die neue Möglichkeit, Strom direkt an Nachbarn, Freunde oder den Zweitwohnsitz weiterzugeben.
Wer sich durch das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz Strom mit anderen teilt, ist damit nicht allein. Selbst erzeugten Sonnenstrom weiterzugeben, ohne dafür eine Energiegemeinschaft gründen zu müssen, erfreut sich bereits im ersten Monat großer Beliebtheit.
Starker Zulauf seit Anfang Oktober
4064 gemeinsame Energienutzungen wurden seit 1. Oktober registriert, davon entfallen etwa 3300 auf die neuen Möglichkeiten der Nutzung, wie Peer-to-Peer-Verträge und Eigenversorgungsanlagen. Dabei kann der eigene Sonnenstrom etwa mit Nachbarn, Freunden, oder auch einem Zweitwohnsitz geteilt werden.
Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, sieht darin eine Lösung, um „Energie günstiger und die Versorgung unabhängiger zu machen“. Möglich ist das durch sogenannte Peer-to-Peer-Verträge. Anders als bei Energiegemeinschaften braucht es dafür keinen Verein, sondern nur einen einfachen Vertrag. Dabei vereinbaren Stromerzeuger und Abnehmer direkt miteinander, wie der Strom geteilt oder verkauft wird.
Wie funktionieren die neuen Möglichkeiten?
Wer Strom mit jemand anderen teilen möchte, muss zunächst einen passenden Abnehmer finden und prüfen, ob Stromerzeugung und Verbrauch zusammenpassen. Anschließend schließen beide einen Vertrag ab. Danach wird die gemeinsame Nutzung online angemeldet und digital mittels Zustimmung auch ein Vertrag mit dem Netzbetreiber abgeschlossen.
Zuletzt müssen die Stromzähler beider Haushalte im sogenannten EDA-Portal auf der gleichen Website eingetragen werden. Sobald beide zugestimmt haben, kann der Strom bereits ab dem nächsten Tag geteilt werden und können die Daten zur Verrechnung heruntergeladen werden.
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