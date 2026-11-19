Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, sieht darin eine Lösung, um „Energie günstiger und die Versorgung unabhängiger zu machen“. Möglich ist das durch sogenannte Peer-to-Peer-Verträge. Anders als bei Energiegemeinschaften braucht es dafür keinen Verein, sondern nur einen einfachen Vertrag. Dabei vereinbaren Stromerzeuger und Abnehmer direkt miteinander, wie der Strom geteilt oder verkauft wird.