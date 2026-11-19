Eine Kinderwunschbehandlung kann rasch teuer werden. Je nach Methode, Medikamentenbedarf und Anzahl der Versuche kommen oft mehrere tausend Euro zusammen: Zwischen 4500 und 6500 Euro pro Versuch kostet etwa im Schnitt eine künstliche Befruchtung. So stellt sich besonders bei einer In-vitro-Fertilisation (IVF) oder einer Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) für viele Paare die Frage: Wer soll das bezahlen?