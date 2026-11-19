Viele Paare wissen es nicht: Wer in Österreich eine künstliche Befruchtung benötigt, muss die hohen Behandlungskosten nicht allein tragen. Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt der Staat einen Großteil der Ausgaben.
Eine Kinderwunschbehandlung kann rasch teuer werden. Je nach Methode, Medikamentenbedarf und Anzahl der Versuche kommen oft mehrere tausend Euro zusammen: Zwischen 4500 und 6500 Euro pro Versuch kostet etwa im Schnitt eine künstliche Befruchtung. So stellt sich besonders bei einer In-vitro-Fertilisation (IVF) oder einer Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) für viele Paare die Frage: Wer soll das bezahlen?
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