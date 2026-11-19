Bier begleitet uns in Österreich das ganze Jahr: vom Gastro-Besuch bis zum Anstoßen an Festtagen. Der neue Bierkulturbericht der Brau Union zeigt, wie sich der heimische Biergenuss verändert. Regionalität ist stark gefragt, alkoholfrei gewinnt an Bedeutung und das Verantwortungsbewusstsein wächst.