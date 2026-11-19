Bier begleitet uns in Österreich das ganze Jahr: vom Gastro-Besuch bis zum Anstoßen an Festtagen. Der neue Bierkulturbericht der Brau Union zeigt, wie sich der heimische Biergenuss verändert. Regionalität ist stark gefragt, alkoholfrei gewinnt an Bedeutung und das Verantwortungsbewusstsein wächst.
Bier gehört zum Alltag der Österreicherinnen und Österreicher dazu wie kaum ein anderes Getränk. 81 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Österreich sehen Bier als wichtigen Bestandteil der heimischen Getränkekultur. Wie sich der Konsum entwickelt und was den Menschen heute wichtig ist, zeigt der neue Bierkulturbericht der Brau Union Österreich. Grundlage für die Ergebnisse ist eine repräsentative MARKET Studie mit 2.500 Befragten ab 18 Jahren, die im März 2026 durchgeführt wurde.
Regionales Bier als klare Nummer eins
Österreichisches oder regionales Bier bevorzugen 71 Prozent der Befragten. Nur sechs Prozent greifen lieber zu internationalen Bieren. Besonders gerne wird Bier dort getrunken, wo Menschen zusammenkommen: beim Grillen (44 Prozent), bei privaten Feiern (39 Prozent), im Gastgarten (36 Prozent) oder bei Festen und Kirtagen (35 Prozent). Auch zu Familienfeiern wie Geburtstagen, Jubiläen, zu Ostern und zu Weihnachten hat Bier einen hohen Stellenwert. Österreichs beliebteste Biersorte bleibt mit 56 Prozent Zuspruch das Märzen. Auf Platz zwei schafft es das Pils (42 Prozent), dicht gefolgt vom Zwickl (37 Prozent).
Bewusst genießen wird selbstverständlicher
Alkoholfreies Bier trinken mittlerweile 31 Prozent der Befragten eher gerne oder sogar sehr gerne. Vor zehn Jahren waren es nur 19 Prozent. Am deutlichsten ist aktuell der Zuspruch bei der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen. Insgesamt will knapp ein Fünftel (18 Prozent) der volljährigen Bevölkerung künftig mehr alkoholfreies Bier trinken.
Und richtungsweisende Schanktechnik-Innovationen für die Gastronomie und Hotellerie verstärken den Trend zu alkoholfreiem Bier weiter: Die Brau Union entwickelte eine neue Schanklösung, die nun erstmals auch alkoholfreies, perfekt gezapftes Bier vom Fass ermöglicht. Eine Begleitkühlung hält die Leitungen der Anlage unter vier Grad und verhindert so, dass das Bier eine natürliche Nachgärung beginnt, bei der immer auch Alkohol im Bier entstehen würde. In konventionellen Schankanlagen kann alkoholfreies Bier so bis zu 14 Tage ausgeschenkt werden, mit speziellen Systemen sogar bis zu 30 Tage. „Wir sind bei der Brau Union nicht nur eine starke Allianz aus zwölf österreichischen Traditionsbrauereien, sondern wir profitieren auch sehr stark vom internationalen Know-how unseres internationalen Partners HEINEKEN, der unsere Brauereien nicht nur mit Know-how, sondern auch regelmäßig mit den neuesten technologischen Entwicklungen in der Brau- und Schanktechnik versorgt. So stellen wir sicher, dass unsere Brauereien auch in Zukunft in bestmöglicher Qualität produzieren können“, so Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.
Auch das Verantwortungsbewusstsein in Österreich wächst. 59 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher achten laut eigener Aussage immer darauf, nicht zu viel zu trinken. „Das Verantwortungsbewusstsein rund um den Alkoholkonsum nimmt in der Wahrnehmung immer stärker zu“, so Stefan Anzinger, Senior Researcher des MARKET Marktforschungsinstituts in Linz, der für die Durchführung und Auswertung der jährlichen Bierkultur-Studie verantwortlich ist.
Spannende Biertraditionen aus Österreichs Regionen
Dass Bier auch die vielen unterschiedlichen Regionen in Österreich verbindet, zeigen ausgewählte Beispiele aus dem neuen Bierkulturbericht: Bei der Schladminger Brauerei, die seit 1909 im obersteirischen Ennstal braut, begleitet das kristallklare Wasser aus der Grubegg-Quelle jeden Sud. Im Leobener Stadtteil Göss, Heimat der Gösser Brauerei, wird das Barbarabier jedes Jahr mit dem Ruf „Angmaischt is’!“ eröffnet. Das ist ebenfalls ein Brauch, der Braukunst, Bergbautradition und regionale Verbundenheit zusammenbringt.
In Villach entsteht seit Anfang Mai 2026 wieder mitten in der Stadt bestes Bier. Die Stadtbrauerei Villach kann bis zu 7.000 Hektoliter jährlich brauen. „Wir wollten in Villach einen Ort schaffen, an dem Brauhandwerk für alle Interessierten sichtbar und erlebbar wird“, so der Villacher Braumeister Lukas Scharf. Gäste können bei Führungen den Brauprozess hautnah verfolgen und bei Verkostungen handwerklich gebrautes Bier in seinen vielen Facetten erleben.
Auch bei Festen zeigt sich die Bierkultur von ihren schönsten Seiten. Beim jährlichen Altausseer Kiritag Anfang September etwa gibt es im Festzelt weder VIP-Bereich noch Eintritt. Bis zu 20.000 Gäste und Einheimische sitzen an den drei Tagen des Feierns bunt durcheinandergemischt und genießen das eigens gebraute Gösser Festbier.
Noch mehr Bierkultur gibt es im Bericht
„Der diesjährige Bierkulturbericht und sein vollwertiger Online-Zwilling bietet seinen Leserinnen und Lesern Bierkultur auf eine neue, andere Art und Weise und macht erlebbar, was die Bierkultur momentan bewegt. Er ist ein guter Indikator für das, was kommt, für das was geht und vor allem für das, was uns zusammenbringt“, freut sich Florian Zimmer, Head of Communications bei der Brau Union Österreich. Neben einem Magazin liefern QR-Codes auch beeindruckende Videos mit zusätzlichen Informationen, vom Gastgarten am Attersee bis ins Brauerei-Sudhaus.
Hier geht es zum vollständigen Bericht und zum weiterführenden Online-Angebot: www.brauunion.at/bierkultur