Drei Hersteller, drei Wege raus aus der Krise

Volkswagen: Der größte Umbau

Bei VW ist die Operation wesentlich größer. Der Konzern hat schon seit Ende 2024 Programme zum Abbau von rund 50.000 Stellen bei VW, Audi, Porsche und Cariad in Deutschland vereinbart. Der neue Zukunftsplan sieht nun zusätzlich eine Größenordnung von weiteren 50.000 Stellen weltweit vor, etwa zur Hälfte in Deutschland und im Ausland. Nicht jede dieser Stellen ist bereits konkret einem Standort zugeordnet, doch zusammengerechnet bewegt sich der geplante Umbau damit in Richtung 100.000 Jobs. Auch das Management soll schrumpfen: von rund 21.500 auf 16.000 Stellen.