Russe und Ukrainer prügeln sich in Boeing-Cockpit

Das steckte hinter den Notsignalen:

Als Notsignal soll sowohl der Transpondercode 7500 (Entführung) gefunkt worden sein, als auch jener für allgemeine Notlage in der Luft (7700). Laut israelischen Medien dürfte es im Cockpit zu einer heftigen Auseinandersetzung der Piloten gekommen sein. Offenbar prügelten sie aufeinander ein. Beim Piloten handelt es sich um einen Russen, beim Co-Piloten um einen Ukrainer, wie die israelische Regierung und auch Flydubai bestätigten.