Streit unter Piloten
Russe und Ukrainer prügeln sich in Boeing-Cockpit
Sorge hat am Mittwochmorgen um einen Flug von Dubai nach Tel Aviv gegeben: Nach mehreren Notsignalen änderte die Maschine plötzlich ihren Kurs. Das neue Ziel: Saudi-Arabien. An Bord befanden sich 174 Passagiere – darunter 27 Kinder. Offenbar kam es im Cockpit zwischen den Piloten zu einer brutalen Auseinandersetzung.
Laut Medienberichten soll vorübergehend ein Notrufsignal abgegeben worden sein. In weiterer Folge dreht die Flydubai-Maschine von ihrem eigentlichen Ziel, dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, ab und steuerte den Flughafen Tabuk in Saudi-Arabien an. Dabei soll die Boeing in den manuellen Sinkflug gegangen sein und führte eine Kehrtwende durch.
Israelischen Medienberichten zufolge stiegen Kampfjets auf, um den Flug abzufangen.
Das steckte hinter den Notsignalen:
Als Notsignal soll sowohl der Transpondercode 7500 (Entführung) gefunkt worden sein, als auch jener für allgemeine Notlage in der Luft (7700). Laut israelischen Medien dürfte es im Cockpit zu einer heftigen Auseinandersetzung der Piloten gekommen sein. Offenbar prügelten sie aufeinander ein. Beim Piloten handelt es sich um einen Russen, beim Co-Piloten um einen Ukrainer, wie die israelische Regierung und auch Flydubai bestätigten.
Mittlerweile soll die Boeing am Flughafen Tabuk gelandet sein. Israel und Saudi-Arabien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.
Wie die „Jerusalem Post“ berichtet, soll unmittelbar nach dem Vorfall ein dringendes Sicherheitstreffen zwischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz einberufen worden sein. Das israelische Militär teilte zu dem Vorfall mit, Generalstabschef Eyal Zamir berate sich gegenwärtig mit ranghohen Kommandanten, darunter dem Chef der Luftwaffe.
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