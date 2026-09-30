Israel bleibt für Österreich Staatsräson

Wenn man die antiisraelischen Exzesse in der UNO-Generalversammlung Revue passieren lässt, erkennt man erst das Interesse Israels an guten Beziehungen zu Österreich. Das geht zurück bis zum Paukenschlag der Koalition von Sebastian Kurz mit der FPÖ. Netanyahu nahm sie hin, und Kurz dankte es mit Nibelungentreue.