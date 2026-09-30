„Starke Stimme“ und „das Herz am rechten Fleck“

„Mit großer Betroffenheit habe ich vom viel zu frühen Tod von Andrea Kdolsky erfahren“, teilte Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker mit. Als Fachärztin für Anästhesie am Wiener AKH habe sie die Anliegen der Patientinnen und Patienten und der Menschen im Gesundheitswesen aus eigener Erfahrung gekannt: „Andrea Kdolsky war eine Politikerin, die offen ausgesprochen hat, was sie dachte, und die nie davor zurückgeschreckt ist, für ihre Überzeugungen einzustehen, auch wenn das unbequem war. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen, Freundinnen und Freunden und allen, die um sie trauern. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, so Stocker.