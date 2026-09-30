Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer

Die Aussage Van der Bellens fiel offenbar im Rahmen seiner Rede bei der Veranstaltung „Hofburg im Dialog“ am 14. September in Wien, bei der der Bundespräsident gemeinsam mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde den raschen Ausbau der EU-Kapitalmarktunion gefordert hatte. „Wir brauchen einen echten europäischen Kapitalmarkt, eine echte Kapitalmarktunion“, sagte Van der Bellen bei dieser Gelegenheit. „Machen wir uns nicht kleiner, als wir sind“, rief er zudem zu „weniger Selbstverzwergung“ auf.