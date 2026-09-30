Thomas Morgenstern wünscht sich sein „Baby“ zurück

Jetzt spricht die Skisprung-Legende! Nach dem mysteriösen Diebstahl seines Hubschraubers gibt Thomas Morgenstern die Hoffnung nicht auf. Aber: „Es fällt mir immer schwerer zu glauben, dass wir ihn noch finden.“ Der „Krone“ berichtet der Olympiasieger, wie er von dem Coup erfahren hat – und wie es jetzt mit seiner Firma weitergeht.