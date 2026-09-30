Thomas Morgenstern wünscht sich sein „Baby“ zurück

Jetzt spricht die Skisprung-Legende! Nach dem mysteriösen Diebstahl seines Hubschraubers gibt Thomas Morgenstern die Hoffnung nicht auf. Aber: „Es fällt mir immer schwerer zu glauben, dass wir ihn noch finden.“ Der „Krone“ berichtet der Olympiasieger, wie er von dem Coup erfahren hat – und wie es jetzt mit seiner Firma weitergeht.
Auch Tage nach dem mysteriösen Diebstahl fällt Morgenstern der Blick in den leeren Hangar am Mauterndorfer Flugplatz schwer. „Es tut immer noch weh. Ich bin oft mit dem Helikopter geflogen, er ist ein Baby von mir“, meint der frühere Weltklasse-Skispringer im Gespräch mit der „Krone“ spürbar geknickt. „Unglaublich“ findet er die ganze Sache.
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