BMW schmeißt den Diesel aus dem „Herz der Marke“!

Kein Teil des Spparprogramms

BMW will die Entscheidung gegen den Diesel im 3er nicht als Teil des jüngsten Sparprogramms verstanden wissen. Der Konzern will bis Ende 2027 weltweit rund 8000 Stellen abbauen und überprüft auch Modell- und Technologieprogramme. Das Diesel-Aus beim 3er soll allerdings deutlich früher beschlossen worden sein. Es ist damit eher Ausdruck eines langfristigen Strategiewechsels als einer kurzfristigen Sparmaßnahme.