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Nicht wegen Spritpreis

BMW schmeißt den Diesel aus dem „Herz der Marke“!

Motor
30.09.2026 10:02
(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

BMW nimmt beim wichtigen 3er den Diesel aus dem Programm. Beim neuen Modell, das in Kürze vorgestellt wird, fällt der Selbstzünder aus dem Programm. Das hat der Konzern bestätigt.

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Davor hatte die „Automobilwoche“ darüber berichtet. In der achten Generation des 3ers, den BMW selbst als „Herz der Marke“ bezeichnet, wird es dann neben dem bereits vorgestellten vollelektrischen i3 noch Benziner mit vier und sechs Zylindern sowie Plug-in-Hybride mit Benzinmotor geben.

In den besten Zeiten der Baureihen E90 und F30 lag der Dieselanteil teilweise bei bis zu 80 Prozent. Besonders der 320d war praktisch eine eigene Institution: In starken Jahren soll er rund 40 bis 50 Prozent des gesamten 3er-Absatzes ausgemacht haben. Der 320d verband für damalige Verhältnisse kräftige Fahrleistungen mit sehr niedrigen Verbräuchen und großer Reichweite.

Es handle sich um eine bewusste Entscheidung. Angesichts der Marktentwicklung haben man sich entschieden, sich auf den Benziner zu fokussieren, heißt es von den Münchnern. Man konzentriere sich auf die Antriebe mit den weltweit höchsten Nachfragen. Dieselantriebe sind allgemein in vielen wichtigen Märkten eher auf dem Rückzug.

BMNW M350 (in Rot) und BMW 320
BMNW M350 (in Rot) und BMW 320(Bild: Fabian Kirchbauer)
BMW M350
BMW M350(Bild: Fabian Kirchbauer)
BMW 320
BMW 320(Bild: Fabian Kirchbauer)
BMW 320
BMW 320(Bild: Fabian Kirchbauer)
BMW 320
BMW 320(Bild: Fabian Kirchbauer)
BMW i3 50 xDrive
BMW i3 50 xDrive(Bild: Fabian Kirchbauer)

Kein Teil des Spparprogramms
BMW will die Entscheidung gegen den Diesel im 3er nicht als Teil des jüngsten Sparprogramms verstanden wissen. Der Konzern will bis Ende 2027 weltweit rund 8000 Stellen abbauen und überprüft auch Modell- und Technologieprogramme. Das Diesel-Aus beim 3er soll allerdings deutlich früher beschlossen worden sein. Es ist damit eher Ausdruck eines langfristigen Strategiewechsels als einer kurzfristigen Sparmaßnahme.

Auch die hohen Dieselpreise haben mit dem Aus für den Selbstzünder nichts zu tutn. Die Entwicklung von Autos habe grundsätzlich deutlich längere Zyklen als die aktuelle Phase der hohen Spritpreise.

Eine grundsätzliche Entscheidung gegen den Diesel gebe es nicht, heißt es zudem von BMW. Der X5 beispielsweise komme mit dieser Antriebsvariante. Zu weiteren anstehenden Modellen machte BMW noch keine Aussagen darüber, welche Motoren angeboten werden sollen.

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„Brot-und-Butter-Auto“
Der 3er gilt als Brot-und-Butter-Auto für BMW. Die volumenstarke Reihe existiert seit mehr als 50 Jahren, seither wurden rund 18 Millionen Fahrzeuge des Modells gebaut. In Deutschland soll seine achte Generation in München und Dingolfing vom Band laufen. In die Weiterentwicklung dieser Werke hat BMW rund eine Milliarde investiert. 

In München wird die elektrische Variante gebaut, in Dingolfing Verbrenner und Plug-in-Hybrid. Die Batterien kommen aus dem neuen Werk in Irlbach-Straßkirchen. Weitere Produktionsstandorte werden San Luis Potosi in Mexiko und Tiexi in China.

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