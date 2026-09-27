Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre

Am „Tag des Sports“ versuchte der aktuelle SPÖ-Chef die Lage sportlich zu nehmen. Am Wiener Heldenplatz sprach Andreas Babler gestern lapidar von „Gerüchten“, die es derzeit gebe und abstrakt von jemandem, der „sich als möglicher Kandidat ins Spiel bringen mag“. Gemeint war Gerhard Zeiler, der in der „Krone“ öffentlich gemacht hatte, dass er Babler ablösen und die SPÖ aus dem „historischen Tief“ führen will. Den Namen des Medienmanagers nahm Babler nicht in den Mund.

Auch sonst ist es innerhalb der Partei auffällig still. Nach außen hin, intern brodelt es. Aber selbst jene, die sich sonst nie ein Blatt vor den Mund nehmen, zeigen sich nun wortkarg.