Ex-Superstar am Ende?

Nach drei Spieltagen: Beckham in New York gefeuert

Sport-Mix
30.09.2026 20:13
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Es ist nur ein kurzes Comeback gewesen: Nach gerade einmal drei Spieltagen haben die New York Giants den früheren Superstar Odell Beckham Jr. wieder entlassen! Der 33-Jährige hatte sich nach einem Jahr Karriere-Pause für die Chance bei den Giants mit dem Mindestgehalt von „nur“ 1,3 Millionen Dollar begnügt, aber letztlich wollte es nicht mehr „klick“ machen. Als Wide Receiver eingesetzt, fing er in den ersten drei Runden der neuen NFL-Saison keinen einzigen Pass - sein Kader-Platz wird nun anderweitig vergeben …

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