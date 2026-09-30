Navi vertraut: Lkw blieb auf Forststraße stecken

Fahrzeug blieb stecken, Feuerwehr eilte zu Hilfe

Dort sollte die Fahrt mit dem Lkw ein unerwartetes Ende nehmen. Das Gefährt blieb schließlich in einer Rinne hängen. Der Lenker setzte selbst noch den Notruf bei der Leitstelle Tirol ab. Nach der Lageerkundung wurde schließlich die Feuerwehr Terfens alarmiert und wenig später auch die Stadtfeuerwehr Schwaz mit dem Unimog Rüstfahrzeug nachgefordert, um den Lkw aus seiner misslichen Lage auf der engen Straße zu befreien.