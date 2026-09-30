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Feuerwehr rückte an

Navi vertraut: Lkw blieb auf Forststraße stecken

Tirol
30.09.2026 20:00
Florianis konnten den Lkw aus der misslichen Lage befreien
Florianis konnten den Lkw aus der misslichen Lage befreien(Bild: Krone-Collage/ZOOM Tirol, Krone KREATIV)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Eine Fahrt ins sogenannte Vomperloch sollte für einen Lkw-Lenker in Tirol ein abruptes Ende nehmen. Er blieb mit seinem Gefährt in einer Rinne hängen, da er dem Navi blind vertraut hatte. Die Feuerwehr musste ihn aus seiner misslichen Lage retten.

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Dass man nicht immer seinem Navigationsgerät vertrauen soll, zeigte ein Vorfall am Dienstag im „Vomperloch“! Der Lenker eines Lkw einer Innsbrucker Kanalreinigungsfirma wollte den Ortsteil Umlberg der Gemeinde Terfens ansteuern. Sein Navi hatte das Ziel zwar erkannt, leitete den Mann jedoch auf die immer steiler und enger werdende Forststraße Richtung Ganalm.

Fahrzeug blieb stecken, Feuerwehr eilte zu Hilfe
Dort sollte die Fahrt mit dem Lkw ein unerwartetes Ende nehmen. Das Gefährt blieb schließlich in einer Rinne hängen. Der Lenker setzte selbst noch den Notruf bei der Leitstelle Tirol ab. Nach der Lageerkundung wurde schließlich die Feuerwehr Terfens alarmiert und wenig später auch die Stadtfeuerwehr Schwaz mit dem Unimog Rüstfahrzeug nachgefordert, um den Lkw aus seiner misslichen Lage auf der engen Straße zu befreien.

Dank modernster Technik und der Geländegängigkeit ihrer Fahrzeuge gelang es, den Dreiachser fast mühelos zu befreien und aus dem Graben zu ziehen. Dennoch war es ein fordernder Einsatz für die Florianijünger. Der Lenker konnte seine Fahrt daraufhin wieder fortsetzen.

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