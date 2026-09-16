VW bringt stärksten GTI – und das mit Heckantrieb!

VW hat einem der unemotionalsten Modelle der Marke eine Ladung GTI-Emotionen übergestülpt. Das zeigt die neue Ausrichtung im Konzern, wo sie sich von den nüchternen ID-Modellen verabschieden. Ob 326 PS und rote Karos allein reichen, um aus einem schnellen ID.3 tatsächlich einen echten GTI zu machen, lässt sich aus einem Datenblatt nicht beantworten.