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Klare Kante

Rangnick empfiehlt ÖFB „eierlegende Wollmilchsau“

Fußball International
30.09.2026 21:56
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch wenn das Nations-League-Duell mit Irland kurz bevorsteht, zeigt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch in Sachen Nachbesetzung der Position des ÖFB-Sportdirektors klare Kante! „Ich bin in die Suche, was den Sportdirektor angeht, nicht eingebunden“, betonte der Deutsche. Eine Empfehlung hätte er zwar, aber tatsächlich liege die Entscheidung in den Händen des Aufsichtsrates mit Verbandschef Josef Pröll an der Spitze …

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„Wenn mich überhaupt jemand fragt nach der Position des neuen Sportdirektors, dann wünsche ich mir den bestmöglichen, den es geben kann“, erklärte Rangnick. Sein Credo sei in den vergangenen 15 Jahren, seit seiner Tätigkeit bei 1899 Hoffenheim, stets gewesen: „Best man for the job.“ So sehe er das auch jetzt.

„Aber eines ist auch klar ...“
„Man soll den stärkstmöglichen und bestmöglichen, sich in möglichst viele Dinge einbringenden Sportdirektor finden. Aber eines ist auch klar: Mit diesem Profil sucht der ÖFB die eierlegende Wollmilchsau“, meinte Rangnick.

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Ein Anforderungsprofil befand sich zuletzt jedenfalls in Ausarbeitung. Entschieden wird die Personalie von einer Arbeitsgruppe, der neben Pröll und seinen beiden Stellvertretern Johannes Wutzlhofer und Philip Thonhauser auch die Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold angehören.

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