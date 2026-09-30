Rangnick empfiehlt ÖFB „eierlegende Wollmilchsau“

Auch wenn das Nations-League-Duell mit Irland kurz bevorsteht, zeigt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch in Sachen Nachbesetzung der Position des ÖFB-Sportdirektors klare Kante! „Ich bin in die Suche, was den Sportdirektor angeht, nicht eingebunden“, betonte der Deutsche. Eine Empfehlung hätte er zwar, aber tatsächlich liege die Entscheidung in den Händen des Aufsichtsrates mit Verbandschef Josef Pröll an der Spitze …