Rangnick empfiehlt ÖFB „eierlegende Wollmilchsau“

Auch wenn das Nations-League-Duell mit Irland kurz bevorsteht, zeigt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch in Sachen Nachbesetzung der Position des ÖFB-Sportdirektors klare Kante! „Ich bin in die Suche, was den Sportdirektor angeht, nicht eingebunden“, betonte der Deutsche. Eine Empfehlung hätte er zwar, aber tatsächlich liege die Entscheidung in den Händen des Aufsichtsrates mit Verbandschef Josef Pröll an der Spitze …
„Wenn mich überhaupt jemand fragt nach der Position des neuen Sportdirektors, dann wünsche ich mir den bestmöglichen, den es geben kann“, erklärte Rangnick. Sein Credo sei in den vergangenen 15 Jahren, seit seiner Tätigkeit bei 1899 Hoffenheim, stets gewesen: „Best man for the job.“ So sehe er das auch jetzt.
„Aber eines ist auch klar ...“
„Man soll den stärkstmöglichen und bestmöglichen, sich in möglichst viele Dinge einbringenden Sportdirektor finden. Aber eines ist auch klar: Mit diesem Profil sucht der ÖFB die eierlegende Wollmilchsau“, meinte Rangnick.
Ein Anforderungsprofil befand sich zuletzt jedenfalls in Ausarbeitung. Entschieden wird die Personalie von einer Arbeitsgruppe, der neben Pröll und seinen beiden Stellvertretern Johannes Wutzlhofer und Philip Thonhauser auch die Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold angehören.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.