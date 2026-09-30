Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache

Spielen alleine reicht nicht

Auf das Lernen im Spiel könne man nicht mehr setzen. Das funktioniere nicht, „wenn nur mehr die Hälfte oder nicht einmal die Hälfte eine deutsche Erstsprache hat“. Das Defizit beginnt oft bei den Eltern, die selbst kaum Deutsch können. „Wenn es nicht aus dem Elternhaus kommt, dann muss das trotzdem irgendwie über das Bildungssystem funktionieren“, fordert Carmen Treml von der Agenda ein. Das Wiener Mindestsicherungsgesetz öffnet dabei ein Schlupfloch: Wer ein Kind unter drei Jahren betreut und keinen passenden Betreuungsplatz hat, muss an keinen Integrationsmaßnahmen teilnehmen. Mit jedem weiteren Baby kann sich die Ausnahme verlängern. Treml verlangt Nachschärfungen: „Da gehört definitiv eine Klarheit rein.“