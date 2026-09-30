Seiwald: „Ich gehöre fast schon zu den Älteren!“

Gleiches gilt für die Favoritenrolle. „Es ist schon irgendwo unser Anspruch. Wir haben uns über die Zeit dorthin bewegt, dass wir als Favorit ins Spiel gehen“, sagte der frühere Salzburg-Profi. Österreich liegt als Nummer 23 in der FIFA-Weltrangliste 32 Positionen vor den Iren. „Wir wollen die drei Punkte mitnehmen, das ist das klare Ziel“, versicherte Seiwald. „Wir brauchen 100 Prozent und müssen vor allem in den Zweikämpfen wirklich bereit sein. Wir müssen unser Spiel durchziehen, dann bin ich zuversichtlich.“