Riesen-Rückruf bei VW: Fast drei Millionen Autos!

So groß schätzt VW die Zahl der tatsächlich betroffenen Autos

Nach Informationen von „kfz-betrieb“, die sich auf Unterlagen zum parallelen US-Rückruf stützen, schätzt Volkswagen den tatsächlichen Anteil der Fahrzeuge mit dem Problem auf höchstens rund ein Prozent. Bislang sind laut ADAC keine Unfälle oder Verletzungen bekannt. Weil die Konsequenz eines Schraubenbruchs im ungünstigsten Fall aber ein Verlust der Lenkfähigkeit sein kann, muss der Hersteller auch bei geringer Eintrittswahrscheinlichkeit alle möglicherweise betroffenen Fahrzeuge zurückrufen.