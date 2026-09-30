Die „Qual“ wurde doch noch mit einem Sieg belohnt

Doch der Auftakt zu einer Heim-Show war dies nicht. Im Gegenteil. Innsbruck und die Pioneers aus Feldkirch leisteten sich zu viele technische Fehler, hatten kaum Zug zum gegnerischen Tor, Geschiebe in der neutralen Zone wurde serviert. Viele Fans mutmaßten: „Die Haie passen sich aber schnell dem schwachen Niveau der Gäste an . . .“ So fiel das 2:0 der vierten Linie in Person von Thomas Mader fast aus heiterem Himmel. Das 1:2 durch den Finnen Kallionkieli war nicht minder überraschend – ihm wurde zu viel Zeit und Raum zum Schuss geboten. Dazu gesellte sich auch noch Pech bei Keeper Jakob Brandner bei dessen Saison-Premiere (für den erkrankten Sam Harvey), welches Prodinger zum Ausgleich Anfang zweites Drittel nützte.