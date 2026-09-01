Wie lange fertigt BMW in Steyr noch Verbrenner?

Weniger Verbrenner, mehr Elektro – die Autoindustrie ist weltweit im Umbruch. Ein Abbild dieses Wandels ist das BMW-Werk in Steyr. Dort läuft heuer die Produktion der Elektromotoren so richtig an. Dennoch schrauben immer noch fünfmal mehr Mitarbeiter an Verbrennern. Die „Krone“ sprach mit dem Leiter der E-Antriebsproduktion über die Zukunft.
„Wir haben ein Werk im Werk gebaut“, sagt Helmut Hochsteiner, Leiter der E-Antriebsproduktion. Denn BMW fertigt in Oberösterreich nun nicht nur E-Motoren, sondern stellt auch wesentliche Komponenten des elektrischen Antriebs hausintern her.
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