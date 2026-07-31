„Wut wächst“: Mercedes-Arbeiter schlagen Alarm

Die Vertreter der Mercedes-Benz-Werksmitarbeiter fordern in der Debatte über die Reform des Sozialstaats eine Kurskorrektur der deutschen Bundesregierung. In einem diese Woche versandten Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz verlangen sie unter anderem den Erhalt der abschlagsfreien Pension nach 45 Beitragsjahren, des Acht-Stunden-Tages sowie der Altersteilzeit. Die von der schwarz-roten Regierungskoalition vereinbarten Reformvorhaben seien „weltfremd“.